حضور دو فیلم ایرانی در جشنواره روتردام هلند

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا به نقل از وبسایت رسمی جشنواره، پنجاه‌ویکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم روتردام با وجود تداوم شیوع کرونا با مجوز دولت هلند به صورت حضوری برگزار می‌شود.

این رویداد سینمایی از ۲۶ ژانویه (۶ بهمن ۱۴۰۰) با فیلم در طول مسیر (Along the Way) درباره دو خواهر دوقلوی افغان به نام‌های ناهید و ملیحه افتتاح می‌شود و تا ۶ فوریه (۱۷ بهمن) ادامه خواهد داشت.

سینمای ایران به رسم این روزهای جشنواره‌های معتبر سینمایی جهان در این جشنواره نیز نمایندگانی دارد و فیلم جاده خاکی ساخته پناه پناهی و زالاوا به کارگردانی ارسلان امیری به نمایندگی از ایران در این جشنواره به نمایش در خواهند آمد.

فیلم ۹۳ دقیقه‌ای جاده خاکی به تهیه کنندگی مستانه مهاجر که نماینده سینمای ایران در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن نیز بود داستان سفر جاده‌ای یک خانواده چهار نفره به سوی مرزهای غربی ایران را روایت می‌کند و تصویری آمیخته به اشک و لبخند از روابط خانوادگی ارائه می‌دهد.

حسن معجونی، پانته‌آ پناهی‌ها، رایان سرلک، امین سیمیار و بهرام ارک بازیگران این فیلم هستند و امین جعفری (فیلمبردار)، عبدالرضا حیدری (صدابردار)، پیمان یزدانیان (آهنگساز)، ایمان امیدواری (طراح گریم)، اشکان مهری و امیر اطمینان (تدوین‌گر) دیگر عوامل آن را تشکیل می‌دهند.

داستان زالاوا که نخستین تجربه ارسلان امیری در مقام کارگردان است، در اواخر دهه ۱۳۵۰ خورشیدی روی می‌دهد و راوی اتفاقی است که باعث ترس مردم شده و رئیس پاسگاه تلاش می‌کند تا امنیت را به روستا بازگرداند.

در این فیلم هنرمندانی چون نوید پورفرج، هدی زین‌العابدین، پوریا رحیمی‌سام، فریدون حامدی، شاهو رستمی، باسط رضایی، صالح رحیمی، زاهد زندی، وریا امینی، مهسا حجازی، داریوش کریم رئوف، لیلا بیگی، مسعود بیگلری، سالار زارعی، کردوان بوستان، اسد هوشمند، آذین کنعانیان، رومینا حاجی حسنی، کیوان شیخ احمدی، شیلان گیلانی ایفای نقش کرده‌اند.

جشنواره فیلم روتردام یک رویداد سالانه سینمایی است که از سال ۱۹۷۲ افتتاح شده و هرساله با تمرکز بر فیلمسازی مستقل و تجربی برگزار می‌شود.