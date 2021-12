ترمز «سریع و خشن ۱۰» در جاده اکران

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ددلاین، استودیو یونیورسال از تاخیر در تاریخ اکران فیلم سریع و خشن ۱۰ خبر داد.

به دنبال استقبال از قسمت هفتم این مجموعه اکشن در گیشه عید پاک که آن را به پرفروش‌ترین قسمت سریع و خشن تبدیل کرد، قرار بود قسمت دهم نیز به مناسبت نزدیک شدن به عید پاک ۷ آوریل ۲۰۲۳ (۱۸ فروردین ۱۴۰۲) روی پرده سینماها برود اما اکران آن به تاریخ ۱۹ مه (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲) موکول شد.

به گفته یونیورسال، یک انیمیشن از دریم ورکس جای سریع و خشن ۱۰ را در جدول اکران می‌گیرد. این انیمیشن پیش از این قرار بود ۲۴ مارس ۲۰۲۳ (۴ فروردین ۱۴۰۰) اکران شود.

با توجه به تغییرات اخیر در جدول اکران، سریع و خشن جدید بین نگهبانان کهکشان ۳ (۵ مه مصادف با ۱۵ اردیبهشت) و پری دریایی کوچولو (۲۶ مه مصادف با ۵ خرداد) روی پرده خواهد رفت.

سریع و خشن ۹ که ۱۹ مه امسال اکران شد، با ۶۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار فروش به پرفروش‌ترین فیلم گیشه پساکرونا تبدیل شد.

اولین قسمت از فیلم‌های سریع و خشن با نام The Fast and the Furious در سال ۲۰۰۱ اکران شد. این فیلم محصول مشترک آمریکا و آلمان بود و ۲۰۷ میلیون دلار فروش کرد.

چندی پیش خبر رسید که این مجموعه اکشن به ایستگاه پایانی نزدیک می‌شود و با ساخت قسمت دهم و یازدهم پس از بیش از دو دهه به پایان خواهد رسید. جاستین لین که کارگردانی قسمت‌های سوم، چهارم، پنجم، ششم و نهم این مجموعه را برعهده داشت، دو قسمت پایانی آن را کارگردانی خواهد کرد.