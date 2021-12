با OTG و کاربردهای متنوع آن آشنا شویم

همه ما ترجیح می دهیم ساده ترین و سریع ترین روش را برای انجام کارها انتخاب کنیم. زیرا در دنیای امروزی مفهوم زمان، ارزش بیشتری همچون طلا پیدا کرده است. بنابراین برای اینکه بتوانیم کارها را طول یک روز مدیریت کنیم به وسایل ساده تر و راحت تر نیاز داریم. کابل OTG یکی از تکنولوژی های جدیدی است که سرعت کارها را بیشتر می کند. با این کابل کار انتقال فایل ها از یک محیط به محیط دیگری به سادگی انجام می شود. فقط کافیست که یک گوشی اندرویدی داشته باشید تا بتوانید با آن کار کنید. این روزها خرید گوشی اینترنتی از لیپک راحت ترین و به صرفه ترین کار دنیاست زیرا ما را از دردسرهای ترافیک سنگین نجات می دهد و از طرف دیگر در وقت صرفه جویی می کند. اگر دنبال یک گوشی اندرویدی مناسب با قابلیت Otg هستید، به فروشگاه اینترنتی لیپک مراجعه کنید.

معرفی انواع مزیت های USB OTG

OTG مخفف On The Go است. این USB در کمترین زمان ممکن اطلاعات را از یک دستگاه می خواند و به دستگاه دیگری منتقل می کند. فقط برای اینکه با آن کار کنید به یک کابل OTg یا اتصال OTG نیاز دارید. اتصال otg با اکثر گوشی های هواوی، سامسونگ و نوکیا امکان پذیر است. البته باید مطمئن شوید گوشی شما قابلیت otg را دارد. در ادامه به انواع کاربردهای OTG اشاره می کنیم

۱- اتصال به هارد اکسترنال و درایوهای فلش

پرکاربردترین موارد استفاده OTG اتصال هارد اکسترنال و درایوهای فلش است. اتصال هارد اکسترنال به گوشی دردسرهای بیشتری دارد زیرا به انرژی بیشتری نسبت به فلش مموری نیاز دارد. هارد اکسترنال وقتی به لپ تاپ یا کامپیوتر پی سی وصل می شود، انرژی خود را به راحتی تامین می کند اما گوشی این قابلیت را ندارد و باید از منبع انرژی قدرتمندتری آن را کسب کند. اتصال otg به گوشی بسیار ساده انجام می شود. به این صورت که otg را به یک سمت کابل و طرف دیگر را به گوشی متصل می کنید. فقط این موضوع را مد نظر داشته باشید که اندروید از فرمت NFS پشتیبانی نمی کند و شما باید حتما به فرمت FAT۳۲ آن را تغییر دهید.

۲- اتصال موس و کیبورد به گوشی و تبلت

یکی از مزیت های فوق العاده OTG اتصال کیبورد به گوشی است. اگر با موس سیمی کار می کنید به این صورت عمل کنید. یک سمت گوشی اندرویدی را با کابل OTG به یکطرف سیم موس و سمت دیگر آن را به گوشی متصل کنید. نگران نباشید اگر با موس بلوتوثی کار می کنید به راحتی می توانید این کار را انجام دهید، دانگل موس را به یک سر کابل و طرف دیگر آن را به گوشی وصل کنید. حالا به راحتی می توانید با موس حرکت کنید. همین روش با کیبورد کار می کند، سیم کیبورد را با کابل otg به گوشی اندرویدی متصل کنید، قطعا تایپ کردن با کی بورد لذت بخش تر است.

۳- پرینتر را مستقیم به گوشی اندرویدی وصل کنید

خوشبختانه otg کار پرینت کردن را برای شما ساده کرده است. به راحتی می توانید گوشی اندرویدی خود را به پرینتر متصل کنید. به این صورت که یک سمت کابل پرینتر به کابل otg و طرف دیگر آن را به گوشی وصل می کنید. مثلا اگر دستگاه پرینتر برند Hp است، برنامه پرینتر Hp را روی گوشی دانلود کرده سپس از طریق برنامه فایل مد نظر را وارد کنید و گزینه پرینت را ضربه بزنید.

۴- عکس‌ها را از DSLR به گوشی اندرویدی منتقل کنید

حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که بعد ازیک سفر هیجان انگیز دوست داشته باشید عکس های دوربین را به گوشی منتقل کنید، به راحتی با کابل OTG و بدون نیاز به کارت خوان SD می توانید انجام دهید. یک کابل USB به دوربین و طرف دیگر را به گوشی متصل کنید. حالا می توانید عکس های دوربین را به گوشی اندرویدی منتقل کنید. متاسفانه سادگی انتقال در گوشی های اپل به سادگی اندرویدی نیست و باید از icloud برای انتقال استفاده کنید.

