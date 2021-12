نمایش ۵ هزار سال فرهنگ و هنر ایران در برلین

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، برای اولین بار در تاریخ موزه‌های برلین، نمایشگاهی با تمرکز بر تاریخ فرهنگ و هنر ایران، از دوران تمدن‌های اولیه گرفته تا عصر مدرن، در یکی از گالری‌های این شهر برپا شده است. در نمایشگاه ایران: پنج هزار سال فرهنگ و هنر که در گالری جیمز سیمون در جزیره موزه‌های برلین برگزار شده، ۳۶۰ شیء از کلکسیون ساریخانی در لندن و اشیایی از موزه‌های دولتی برلین در معرض نمایش بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، پایگاه اطلاع‌رسانی موزه‌های دولتی برلین در مطلبی نوشت: در گذر هزاران سال، یک چشم‌انداز فرهنگی جذاب در ایران به وجود آمده است؛ این کشور که در بین صحراها، رشته‌کوه‌ها و دریاها قرار گرفته، خانه تمدن‌های بزرگ تاریخی بوده اما با این حال دستاوردهای هنری آن برای بیشتر افراد خارج از حلقه پژوهشگران همچنان ناشناخته است. هدف از برپایی این نمایشگاه آن است که بازدیدکنندگان را در سفری در دل زمان و میراث فرهنگی غنی ایران با خود همراه کند. برخی از مهمترین آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه یا به دوران امپراطوری هخامنشیان، ساسانیان، دوران شکل‌گیری فرهنگ اسلامی در ایران مربوط هستند و یا دستاوردهای هنری خارق العاده از قرن‌های ۹ و ۱۳ میلادی و دوران صفویه را به تصویر می‌کشند.

نمایشگاه ایران: پنج هزار سال فرهنگ و هنر، نقش کلیدی ایران را به عنوان تقاطع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان به تصویر می‌کشید. ایران به عنوان بزرگراهی فرهنگی که آسیا، آفریقا و اروپا را به هم وصل می‌کند، محلی برای تنوع قومی و زبانی است. گذر زمان، مهاجرت و تبادل دانش و فناوری های فرهنگی در امتداد جاده ابریشم، بنیان‌های نوآوری و خلاقیت را در این منطقه ایجاد کرده است. در این نمایشگاه، تکامل ایران از زمان تمدن‌های اولیه چون عیلام تا حمله چنگیزخان مغول و شروع دوران مدرن براساس سلسله مراتب زمانی و با اشاره به تمام سنت‌ها، تغییرات و ارتباطات پیچیده هر دوران به نمایش درآمده است.

نمایشگاه ایران: پنج هزار سال فرهنگ و هنر (Iran: Five Millennia of Art and Culture) از ۴ دسامبر ۲۰۲۱ (۱۳ آذر ۱۴۰۰) آغاز به کار کرده و تا ۲۰ مارس ۲۰۲۲ (۲۹ اسفند ۱۴۰۰) ادامه دارد.