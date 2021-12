به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، فیلم کوتاه رخنه در تازه‌ترین حضور جهانی به جشنواره بین‌المللی فیلم هند راه پیدا کرد. جشنواره‌ بین المللی فیلم سین‌ایست هند Cineaste International Film Festival of India توسط دانشگاه متروپولیتن در دهلی هند از ۱۵ تا ۲۱ دسامبر برابر با ۲۴ تا ۳۰ آذر است.

جایزه ۲ فیلم برگزیده بخش فیلم کوتاه این جشنواره شامل ۱۰ هزار روپیه و تندیس ویژه جشنواره است.

این فیلم پیش از این نیز در جشنواره اسپانیایی «دور دنیا با بیست فیلم کوتاه» Around the world in ۲۰ shorts، جشنواره اونیکو Onyko Film Awards استونی، جشنواره فیلم ترسناک پورتلند آمریکا Portland Horror Film Festival حضور داشته است.

در این فیلم کوتاه هنرمندانی چون سارا توکلی، محمد علیمحمدی، فرشید ناصری، پرستو قائد رحمت، نیلوفر راد، امیرحسین بلوری، حسن بابایی، سبحان سهراب و رزا دانازاده ایفای نقش کرده اند.

محسن دانایی و میثم طوسی نیز تهیه‌کنندگان فیلم کوتاه رخنه هستند که در ژانر وحشت ساخته شده است.

عبدالله عبدی نسب تصویربرداری و داریوش پیرو طراحی صحنه و لباس این فیلم کوتاه را برعهده دارند. ‌‎همچنین میثم دانازاده مجری طرح، کمال کچوییان و پرستو قائد رحمت مشاوران فیلمنامه، فیلم کوتاه رخنه هستند.