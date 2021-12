«زنگ تفریح» بهترین فیلم جشنواره‌ آمریکایی نام گرفت

به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، جشنواره «جرزی شور» آمریکا (Jersey Shore Film Festival) فهرست برگزیدگان سیزدهمین دوره خود را در بخش های مختلف رسما اعلام کرد و فیلم کوتاه زنگ تفریح از ایران برنده جایزه بهترین فیلم (Best of Fest in the rest of the world) این دوره از جشنواره شد. زنگ تفریح همچنین در بخش بهترین فیلم خاور میانه جشنواره «جرزی شور» آمریکا نامزد دریافت جایزه بود.

همچنین، زنگ تفریح در شصت و نهمین حضور جهانی در هشتمین دوره جشنواره بین المللی «لا میرادا تابو» اسپانیا (Festival Internacional La Mirada Tabú) به رقابت می پردازد.

این جشنواره که هشتمین دوره برگزاری خود را جشن می گیرد، ۱۸ آذر (۱۱ دسامبر میلادی) با نمایش ت مثل تقلب اثر اورسون ولز در فیلمخانه‌ی ساراگوسا آغاز به کار کرد و تا ۲۷ آذر (۱۸ دسامبر میلادی) ادامه خواهد یافت.

زنگ تفریح امروز با آثاری از آمریکا، اسپانیا، برزیل و فرانسه در این جشنواره به نمایش عموم درمی آید.

فیلم کوتاه زنگ تفریح با نام بین‌المللی «The Recess» بیش از ۶۹ حضور جهانی را پشت سر گذاشته و ده‌ها جایزه جهانی کسب کرده است.

موژان کردی در نقش سحر، ریحانه نبی‌یان در نقش طهورا، نیلوفر شکوهی‌نیا در نقش آیدا، غزل خلیلی در نقش سارا بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

زنگ تفریح به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی نوید نیکخواه آزاد ساخته شده و محصول «شمید فیلم» است.