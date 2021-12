ضربان قلب بالا در حالت استراحت با خطر ابتلا به زوال عقل مرتبط است

به گزارش روز جمعه گروه علم و آموزش ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس، این محققان متوجه شدند که ضربان قلب بالا در حالت استراحت با خطر بیشتر زوال عقل مرتبط است.

دکتر «یومه ایماهوری»، سرپرست تیم تحقیق از مرکز تحقیقات پیری در موسسه کارولینسکا در استکهلم، سوئد، می‌گوید: اگر ضربان قلب در حالت استراحت بتواند بیماران با خطربالای ابتلا به زوال عقل را شناسایی کند، این یافته بسیار ارزشمند است.

ایماهوری در بیانیه خبری این موسسه افزود: اگر عملکرد شناختی چنین بیمارانی را به دقت دنبال کنیم و زودتر مداخله کنیم، ممکن است شروع زوال عقل به تعویق بیفتد که این موضوع می تواند تاثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی آنها داشته باشد.

محققان برای این مطالعه، بیش از دو هزار ۱۰۰ نفر را در استکهلم تا ۱۲ سال مورد پیگیری قرار دادند. سن شرکت کنندگان ۶۰ سال و بیشتر بود. نتایج این مطالعه نشان داد که به طور متوسط، افرادی که ضربان قلب آنها در حالت استراحت ۸۰ در دقیقه یا بیشتر است، به طور متوسط ​​۵۵ درصد بیشتر از افرادی که ضربان قلبشان ۶۰ تا ۶۹ در دقیقه بود، در معرض خطر زوال عقل هستند.

بر اساس یافته‌های این مطالعه که در مجله Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association منتشر شد، ارتباط بین ضربان قلب بالاتر و زوال عقل حتی پس از اینکه محققان عواملی مانند بیماری قلبی را در نظر گرفتند، قابل توجه باقی بود.

با این حال، نویسندگان این تحقیق خاطرنشان کردند که یافته‌های آنها ممکن است تحت تأثیر بیماری قلبی ناشناخته و این واقعیت باشد که تعداد بیشتری از شرکت‌کنندگان مبتلا به بیماری قلبی به اندازه کافی عمر نکرده‌اند تا به زوال عقل مبتلا شوند.

محققان همچنین تاکید کردند که مطالعه آنها رابطه علت و معلولی بین ضربان قلب بالا در حالت استراحت و خطر زوال عقل را ثابت نکرد.

نویسندگان این مطالعه گفتند که چند عامل محتمل برای ارتباط میان ضربان قلب بالا در حالت استراحت و افزایش خطر زوال عقل وجود دارد که عبارتند از اثرات بیماری قلبی زمینه ای و عوامل خطر، سفت شدن شریان ها و نبود تعادل بین سیستم های عصبی است که بدن را برای موقعیت های آرام آماده می کند یا واکنش ستیز یا گریز را فعال می کند.

بر اساس گزارش بین المللی بیماری آلزایمر، پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در سراسر جهان به ۱۳۹ میلیون نفر برسد. هیچ درمانی برای زوال عقل وجود ندارد، اما شواهد رو به رشد نشان می دهد که یک سبک زندگی سالم و سلامت قلب می تواند شروع آن را به تاخیر بیندازد و به کاهش علایم بیماری کمک کند.