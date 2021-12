برپایی نمایشگاهی از آثار «رمبوی سینما»

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی هالیوودریپورتر، نمایشگاه سیلوستر استالونه: جادوی بودن (Sylvester Stallone: The Magic of Being) از امروز (۱۳ آذر) تا ۲۰ فوریه (۱ اسفند ۱۴۰۰) میزبان ۵۰ اثر هنری از ستاره فیلم‌های راکی، رمبو و بی‌مصرف‌هاست. استالونه در گذشته چند نمایشگاه هنری کوچک برگزار کرده است که از آن جمله می‌توان به نمایشگاه سال ۲۰۱۳ وی در موزه دولتی روسیه در سنت پترزبورگ و نمایشگاه سال ۲۰۱۵ در موزه هنر مندرن و هنر معاصر نیس فرانسه اشاره کرد اما نمایشگاهی که در هاگن آلمان برگزار شده، بزرگترین نمایشگاه هنری از اوست که تمام آثار این هنرمند را از اواخر دهه ۶۰ میلادی تا به امروز دنبال می‌کند.

استالونه دیروز (جمعه) هم‌زمان با افتتاح این نمایشگاه گفت: شاید باید نقاش می‌شدم، قطعا این کار استرس خیلی کمتری داشت.

این بازیگر ۷۵ ساله آمریکایی افزود: مایه افتخارم است آثارم اینجا در کنار برخی از بزرگترین هنرمندان جهان آویخته می‌شوند. دنیای گالری‌ها هنوز برای من دنیای جدیدی است.

استالونه نقاشی کردن را در سنین پایین و با الهام از کار هنرمندانی چون جکسون پولاک و ویلم دکونینگ آغاز کرد. تاثیر کار این نقاشان روی آثار اولیه استالونه که در این نمایشگاه با امضای مایک استالونه به نمایش گذاشته شده‌اند، کاملا مشهود است. به گفته استالونه وی این نقاشی‌ها را به قیمت ۵ دلار می‌فروخت تا بتواند کرایه اتوبوسش را درآورد. وقتی این نقاشی‌ها دیگر نفروختند وی به نوشتن و بازیگری روی آورد.

بین حرفه بازیگری استالونه و هنرش، ارتباط موضوعی تنگاتنگ وجود دارد، برخی از نقاشی‌های او با موضوع فیلم‌های رمبو و راکی هستند و معروفترین شخصیت‌هایی که وی بازی کرده و تاثیری را که روی فرهنگ عمومی داشتند به تصویر می‌کشند. به عنوان نمونه، استالونه در تابلوی در جست‌وجوی راکی (۱۹۷۵) پیش از نوشتن فیلمنامه این فیلم معروف، به واکاوی شخصیت یک بوکسور بازنده می‌پردازد که شانس خودنمایی به دست می‌آورد.

با وجود توجه اخیری که به استعداد استالونه در نقاشی شده وی به هیچ‌وجه قصد ندارد از فعالیت خود در دنیای بازیگری و کارگردانی دست بکشد. این ستاره هالیوودی به تازگی نسخه کارگردان راکی ۴ را اکران کرد و در حال حاضر درحال فیلمبرداری قسمت چهارم از مجموعه فیلم‌های بی‌مصرف‌هاست.