گذر فرهنگی؛ جایزه ادبی شهید اندرزگو تا خبرهایی از کاغذ

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، اختتامیه دومین دوره جایزه ادبی شهید اندرزگو نهم آذرماه با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تقدیر از برگزیدگان در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار شد.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پلمپ سه انبار احتکار کاغذ روزنامه توسط تعزیرات حکومتی خبر داد و از این اقدام آنها قدردانی کرد.

با انتصاب اعضای کمیته تخصیص، توزیع و نظارت بر کاغذ از سوی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اولین جلسه این کمیته تشکیل شد و درخواست ۱۲۲ ناشر برای دریافت کاغذ به تصویب رسید.

نمایشگاه مشترک عکس خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و خبرگزاری اسپوتنیک با هدف معرفی تاریخ روابط ایران و روسیه و نمایش دیدنی‌های دو کشور، به صورت برخط (آنلاین) افتتاح شد.

اختتامیه پنجمین جشنواره تلویزیونی مستند برگزار شد و احسان رحیم‌زاده حناچی خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا برای مستندنگاری «نان درآوردن از باد» رتبه دوم بخش مستندنگاری پنجمین جشنواره تلویزیونی مستند را کسب کرد.

فراخوان چهاردهمین دوره جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به دبیری جعفر گودرزی منتشر شد.

افتخارات فرهنگی هنری ایران در جهان

فیلم کوتاه کشتار روز تهران به نویسندگی و تهیه‌کنندگی حسین تهرانی در تازه‌ترین حضور جهانی خود در جشنواره المپیا در کشور یونان حضور خواهد داشت.

فیلم سینمایی «پسر» در بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم لیستاپاد بلاروس موفق به کسب جایزه بهترین فیلم بخش سینمای جوان شد.

دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم سماع استکهلم میزبان فیلم سینمایی «شبی که ماه کامل شد» ساخته نرگس آبیار خواهد بود.

نمایشگاه عکس «مردم ایران؛ رنگ‌ها و شادی در اقوام ایرانی» برگرفته از آثار هنرمندان ایرانی در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاریس افتتاح شد.

فیلم سینمایی جاده خاکی به تهیه کنندگی مستانه مهاجر، بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی ماردل پلاتا موسوم به اسکار آمریکای جنوبی شد.

دو فیلمساز ایرانی در بخش‌های مختلف جشنواره «سینمای کودکان» در هند به عنوان داور حضور دارند.

«زنگ تفریح» ساخته‌ نوید نیکخواه ‌آزاد برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و عکاسی «IPSMF» در اندونزی شد.

فیلم سینمایی پدران که در بخش پانورامای جهان در پنجاه و دومین دوره جشنواره گوا هند که از ۲۰ الی ۲۸ نوامبر (۲۹ آبان تا ۷ آذرماه) در ایالت گوا برگزار می‌شود حضور یافت.

در حاشیه اکران فیلم سینمایی «جنایت بی‌دقت» به کارگردانی شهرام مکری در جشنواره جنایت و مکافات شهر استانبول، نشست بررسی این فیلم با حضور عوامل و نیکی کریمی که ریاست هیات داوران بخش مسابقه این رویداد را برعهده دارد برگزار می‌شود.

فیلم کوتاه «آیدنتی‌بای» به نویسندگی و کارگردانی سجاد شاه‌حاتمی از دو جشنواره آمریکایی جایزه دریافت کرد.

رویدادهای فرهنگی هنری بین الملل

انیمیشن «افسون» با ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار فروش در مدت تنها ۵ روز از اکران، پرفروش‌ترین فیلم این آخر هفته در گیشه آمریکای شمالی شد.

فرعون‌های مصر پس از آغاز دوران پادشاهی نوین به دلایل مختلفی؛ چون ملاحظات امنیتی، محدودیت‌های جغرافیایی و تغییر در باورهای دینی از ساخت اهرام باشکوه و عظیم به عنوان آرامگاه خود دست کشیدند.

برندگان جایزه «عکس تاریخی سال ۲۰۲۱» در سه شاخه مختلف اعلام شدند.

اولین ربات هنرمند جهان با استفاده از بانک کلمات و تجزیه و تحلیل الگوی گفتار، در پاسخ به «کمدی الهی» دانته شعر سرود.

سه مجسمه که از شهر باستانی تدمر به سرقت رفته بودند، سرانجام پس از نزدیک به ۱۱ سال به سوریه بازگردانده می‌شوند.

باستان‌شناسان در یک مقبره زیرزمینی در لیمای پرو یک مومیایی کشف کردند که ۸۰۰ سال قدمت دارد و به روشی خاص پیچیده شده است.

«هایائو میازاکی»، انیماتور معروف ژاپنی، پس از ۸ سال برای ساخت یک انیمیشن بلند به دنیای فیلمسازی بازگشت.

تشدید بحران شیوع کرونا در آلمان، نمایشگاهی از آثار «یوهانس ورمیر» را که پیش از برگزاری دو بار به دلیل مشابه لغو شده بود، بیش از دو هفته تعطیل کرد.

تهیه‌کننده فیلم‌های «مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه»، «مرد عنکبوتی: دور از خانه» و «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» از ساخت سه‌گانه‌ای جدید از داستان‌های این ابرقهرمان محبوب با بازی «تام هالند» خبر داد.

به تبعیت از فرهنگ لغت آکسفورد، لغتنامه «مریام-وبستر» نیز کلمه «واکسن» را به عنوان واژه سال ۲۰۲۱ انتخاب کرد.

جک دورسی پس از ۱۶ سال فعالیت با انتشار بیانیه‌ای از مدیرعاملی شبکه اجتماعی توییتر کناره‌گیری کرد.

یک مرد هندی ساختمانی مشابه بنای «تاج محل» ساخت و آن را به عنوان یادمان عشق به همسرش هدیه داد.

فیلم صامت تاریخ جنگ داخلی (The History of the Civil War)، ساخته ژیگا ورتوف مستندساز معروف اهل شوروی، برای اولین بار در صد سال گذشته در یکی از سینماهای آمستردام به نمایش درآمد.