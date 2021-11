یک فیلم صامت پس از ۱۰۰ سال باز روی پرده رفت

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از تارنمای شبکه خبری یورونیوز، فیلم صامت تاریخ جنگ داخلی (The History of the Civil War)، ساخته ژیگا ورتوف مستندساز معروف اهل شوروی، برای اولین بار در صد سال گذشته در یکی از سینماهای آمستردام به نمایش درآمد.

نمایش این فیلم بخشی از دوره حاضر از جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام یا ایدفا بود که پاتوقی برای مستندسازان حرفه‌ای و علاقمندان به سینمای مستند است.

مستند تاریخ جنگ داخلی (۱۹۲۱) برای اولین و آخرین بار در سال ۱۹۲۱ و توسط ۶۰۰ نفر از اعضای سازمان کمینترن (the Communist International) دیده و سپس ناپدید شد به طوری که تمام این سالها تنها روایت‌های مکتوب از این فیلم در دسترس بودند.

این فیلم چند سال پیش پیدا شد و نیکولای ایزولوف، تاریخ‌دان سینما، آن را بازسازی کرد. تقریبا همه سکانس‌های فیلم بازسازی شد به جز برخی صحنه‌های مربوط به استالین که بنابه دلایلی هرگز پیدا نشدند.

یک فیلم دیگر از ورتوف به نام سالگرد انقلاب (Anniversary of the Revolution) نیز به سرنوشت مشابهی دچار شده بود اما سرانجام پیدا و در سال ۲۰۱۸ به دست ایزولوف بازسازی شد. این فیلم نیز در جشنواره ایدفا به نمایش درآمد. به گفته ایزولوف حدود ۹۰ درصد فیلم‌های دوران سینمای صامت گم شده‌اند.

فیلم تاریخ جنگ داخلی مستندی درباره جنگ میان بولشویک‌ها و ارتش ضدانقلاب سفید در روسیه است. این مستند پروپاگاندایی برای بولشویک‌ها به شمار می‌رود و سالهایی را به تصویر می‌کشد که این گروه در تلاش بود مقاومت داخلی را علیه انقلاب شکست دهد. در این مستند می‌توان صحنه‌هایی از نبرد خیابانی و دادگاه‌ها و سنگرهای نظامی را مشاهده کرد.

این فیلم بهار امسال در مسکو اکران شده و در جشنواره سال آینده ونیز در ایتالیا نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.