علائم کووید طولانی مدت شبیه سندرم خستگی مزمن است

به گزارش روز جمعه گروه علم و آموزش ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس، بسیاری از افرادی که عفونت کووید ۱۹ را از سر می‌گذرانند، با عارضه بهداشتی طولانی‌ مدت به نام سندرم «خستگی پس از ویروس» مواجه خواهند شد. این سندرم که علائم آن شامل خستگی و مه‌ مغزی است، ممکن است مربوط به سایتوکین‌هایی باشد که از سد خونی مغز عبور کرده و منجر به ناهنجاری‌های چرخه خواب و بیداری، ناهنجاری‌های شناختی و خستگی شدید می‌شود. سایتوکین‌ ها، ترکیبات پروتئینی یا گلیکوپروتئینی هستند که در ایجاد التهاب و تنظیم آن نقشی مهم ایفا می‌ کنند.

سندرم خستگی پس از ویروس که به نام «آنسفالومیلیت میالژیک» نیز شناخته می‌ شود، می‌تواند در هر سنی روی افراد تأثیر بگذارد، اما روی زنان، افراد بزرگسال و افرادی که مشکلات بهداشتی دیگری دارند، ماندگارتر است.

این نوع خستگی ارتباطی با کار زیاد، اضطراب یا بی‌خوابی ندارد، بلکه از نوع شدید و خطرناک بوده و حتی با استراحت از بین نمی‌ رود. هیچ درمان تأیید شده‌ای برای سندرم خستگی پس از ویروس وجود ندارد اما متخصصان می‌گویند بیماران مبتلا با گذشت زمان، به تدریج بهبود می‌ یابند.

برای بهبودی هرچه سریعتر این سندرم، متخصصان بر اهمیت بهداشت خواب تاکید می‌کنند. بعضی اوقات مصرف داروهای خواب‌آور یا حتی ضدافسردگی با دز کم برای بهبود کیفیت خواب توصیه می‌ شود. یوگا، درمان‌ های رفتار شناختی و ورزش درمانی نیز برای بهبود این سندرم ضروری است.

اکنون داده های این مطالعه جدید که در مجله Journal of the American College of Cardiology منتشر شده است، نشان می دهد که تقریبا نیمی از شرکت کنندگان مبتلا به کرونا در این مطالعه، معیارهای سندرم خستگی مزمن یا آنسفالومیلیت میالژیک را داشتند.

به‌ علاوه، تقریباً همه شرکت‌کنندگان، یا ۸۸ درصد از آنها از الگوهای تنفسی غیرطبیعی برخوردار بودند که به آن تنفس ناکارآمد گفته می‌شود؛ همچنین ۵۸ درصد شواهدی مبنی بر اختلال در گردش خون در طول اوج عملکرد ورزشی داشتند.

«دونا مانسینی» یکی از نویسندگان این مطالعه در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: این یافته‌ها نشان می‌دهد که در زیرگروهی از مبتلایان به کووید طولانی مدت، «هایپر ونتیلیشن» (Hyperventilation) و تنفس ناکارآمد ممکن است زمینه ساز علائم آنها باشد.

هایپر ونتیلیشن به تهویه ریه، بیش از میزانی که بدن به آن نیاز دارد گفته می‌شود که نشان دهنده برهم خوردگی نظم سیستم خودکار تنفسی توسط مغز است. به عبارت ساده‌تر؛ هایپر ونتیلیشن به معنای دم و بازدم سریع، متوالی و زیاد است که باعث خارج شدن بیش از حد دی اکسید کربن از بدن شده و در پی آن، تعادل کربنیک اسید خون برهم خورده و کاهش می یابد.

مانچینی که خود استاد قلب و عروق در دانشکده پزشکی ایکان در کوه سینا در شهر نیویورک، گفت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است زیرا این ناهنجاری‌ها ممکن است با تمرینات تنفسی یا بازآموزی برطرف شوند.

طبق اعلام مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا، سندرم خستگی مزمن یک وضعیت پزشکی است که اغلب ممکن است به دنبال یک عفونت ویروسی رخ دهد. این وضعیت می‌تواند باعث بروز تب و دردهای عضلانی و همچنین خستگی و افسردگی طولانی‌ مدت شود.

تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از افراد مبتلا به کووید-۱۹، حتی افرادی که بیماری خفیف کرونا را تجربه می‌ کنند، پس از بهبودی از عفونت اولیه خود، علائم پایداری را گزارش کرده‌اند. مطالعات قبلی نشان داده است که افراد مبتلا به کووید-۱۹ طولانی مدت علائمی از جمله خستگی شدید، مشکلات شناختی، خواب بدون طراوت و درد عضلانی را تجربه می‌کنند.