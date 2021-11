به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، جایزه بازی‌های جدی روز جمعه، پنجم آذرماه به دلیل شرایط کرونایی میان جمعی کوچک از شرکت‌کنندگان، منتخبان و اهالی رسانه، پنج سالگی‌اش را جشن گرفت تا انتظارها برای همه کسانی که در بخش‌های مختلف پنجمین دوره جایزه بازی‌های جدی شرکت کرده بودند به پایان برسد. با اعلام آرای داوری‌ها در هر سه بخش این رویداد، بهترین‌های هکاتون، جشنواره و سمپوزیوم ۱۴۰۰ معرفی شدند تا ۶۴ عنوان جایزه، ۲۵۴ میلیون تومان جوایز نقدی و ۱۶۲۰ میلیون تومان تسهیلات تجاری‌سازی میان برترین‌های حوزه بازی‌های جدی ایران تقسیم شود.

در رویداد امسال جایزه بازی‌های جدی که شبکه‌ای بزرگ از همکاری نهادهای مختلف برای حمایت از تحقیق، تولید و تجاری‌سازی بازی‌ و سرگرمی برای اهدافی جدی همچون آموزش، سلامت، تبلیغات و مهارت‌آموزی است، بیش از ۲۰ نهاد مختلف، به شکل‌های مختلف، حامی برگزیدگان بودند و مجموعاً بیش از ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی و تسهیلات تجاری‌سازی به منتخبان آن اختصاص دادند.

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه بازی‌های جدی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

در حالی آیین اختتامیه پنجمین دوره جایزه بازی‌های جدی به میزبانی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار شد که در این رویداد همچون سال‌های گذشته، برندگان جوایز بنیاد و سایر حامیان در سه بخش انتخاب شدند.

در هر بخش این رویداد که از سه قسمت جشنواره (شناسایی و حمایت از آثار برگزیده)، هکاتون (تجربه ساخت یک بازی جدی) و سمپوزیوم (بررسی جدیدترین تحقیقات علمی در این حوزه) تشکیل می‌شود، علاوه بر اهدای جایزه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان برگزارکننده، نهادهای مختلف نیز به برندگان جوایزی اعطا کردند. در جشن اختتامیه پنجمین دوره این رویداد که به میزبانی دانشگاه تهران و در محل پردیس دانشکده‌های فنی برگزار شد، از برگزیدگان هر یک از این سه بخش به شرح زیر تقدیر شد:

بخش جشنواره ۱۴۰۰

بخش جشنواره که قدیمی‌ترین و حساس‌ترین قسمت جایزه بازی‌های جدی محسوب می‌شود، امسال میزبان بیش از ۸۰ سرگرمی هدفمند بود که این آثار در سه قسمت بهترین بازی دیجیتال، بهترین سرگرمی جدی و بهترین به‌روزرسانی داوری شدند. داوری آثار جشنواره در سه شاخص ابعاد علمی، فنی و تجاری و با نظر داوران خبره حوزه بازی و سرگرمی مورد بررسی قرار گرفت و علاوه بر بنیاد که جوایز اصلی این بخش را تقسیم می‌کند، برخی از سایر حامیان نیز به اهدای جوایز در حوزه مرتبط به خود پرداختند.

جوایز اهدایی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در جشنواره بازی جدی سال ۱۴۰۰ به شرح زیر هستند؛ در عین حال بنیاد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات تجاری‌سازی را به منتخبان این بخش در قالب ساختار همگرا اعطا خواهد کرد.

۱. بازی چلچلی از تیم چلچلی برنده جایزه ۲۰ میلیون تومانی، تندیس و عنوان بازی جدی سال ۱۴۰۰

۲. اتاق فرار شناختی از تیم راش برنده جایزه ۵ میلیون تومانی، تندیس و برنده بخش سرگرمی جدی ۱۴۰۰

۳. بازی یورِکا از تیم هزارتو برنده جایزه ۳ میلیون تومانی، تندیس و برنده عنوان بهترین به‌روزرسانی ۱۴۰۰

۴. بازی بومهن از تیم رویا سازان برنده جایزه ۵ میلیون تومانی به عنوان رتبه دوم جشنواره بازی جدی سال ۱۴۰۰

۵. بازی شابیلو از تیم شابیلو برنده جایزه ۳ میلیون تومانی به عنوان رتبه سوم جشنواره بازی جدی سال ۱۴۰۰

۶. بازی‌های دادفر از موسسه فرهنگی هنری تبیان و داستان یک زندگی از تیم ردفاکس به طور مشترک برنده جایزه ۱ میلیون تومانی به عنوان رتبه چهارم جشنواره بازی جدی سال ۱۴۰۰

۷. بازی آنالیز و بازی‌وارسازی تمرین‌های توانبخشی با قابلیت استفاده از راه دور از تیم ناجی برنده جایزه ۱ میلیون تومانی به عنوان رتبه پنجم جشنواره بازی جدی سال ۱۴۰۰

۸. بازی بهران از مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان برنده جایزه ۱ میلیون تومانی به عنوان رتبه ششم جشنواره بازی جدی سال ۱۴۰۰

۹. بازی بهگام از مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان برنده جایزه ۱ میلیون تومانی به عنوان رتبه هفتم جشنواره بازی جدی سال ۱۴۰۰

۱۰. بازی ماسکتو بزن از تیم تیرنام برنده جایزه ۱ میلیون تومانی به عنوان رتبه هشتم جشنواره بازی جدی سال ۱۴۰۰

۱۱. بازی افکتا از دانشگاه هنر اسلامی تبریز برنده جایزه ۱ میلیون تومانی به عنوان رتبه نهم جشنواره بازی جدی سال ۱۴۰۰

۱۲. نرم‌افزار واقعیت مجازی ارتقای سطح ایمنی کارکنان راه‌آهن از تیم منشور فناوری فردای ایرانیان برنده جایزه ۳ میلیون تومانی به عنوان رتبه دوم بخش سرگرمی جدی سال ۱۴۰۰

۱۳. اپلیکیشن ری‌اکشن تایم از تیم بازیخود برنده جایزه ۲ میلیون تومانی به عنوان رتبه سوم بخش سرگرمی جدی سال ۱۴۰۰

جوایز ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی برای انتخاب بهترین سرگرمی‌های شناختی نیز به شرح زیر هستند؛ اگرچه در این بخش، تیم های برگزیده ستاد علاوه بر جوایز نقدی، از خدمات شتابدهی، منتورینگ شناختی و سوبسید فروش تا سقف ۴۰ میلیون تومان برخوردار خواهند شد:

۱۴. بازی پایپز از تیم هزارتو بازی منتخب ستاد و برنده جایزه ۵ میلیون تومانی

۱۵. بازی مِموتایم از تیم ساتوِی گیمز منتخب ستاد و برنده جایزه ۵ میلیون تومانی

۱۶. بازی رفتن به ماه از تیم گیلان‌گیم منتخب ستاد و برنده جایزه ۵ میلیون تومانی

۱۷. بازی چلچلی از تیم چلچلی شایسته تقدیر برای بهترین به‌روزرسانی و برنده جایزه ۱.۵ میلیون تومانی

۱۸. بازی نورولند از تیم آمولای شایسته تقدیر برای بهترین به‌روزرسانی و برنده جایزه ۱.۵ میلیون تومانی

۱۹. بازی یورِکا از تیم هزارتو شایسته تقدیر برای بهترین به‌روزرسانی و برنده جایزه ۱.۵ میلیون تومانی

۲۰. نوروکید: اپلیکیشن جامع اوتیسم از تیم نوروکید شایسته تقدیر برای بهترین به‌روزرسانی و برنده جایزه ۱.۵ میلیون تومانی

۲۱. اتاق فرار شناختی از تیم راش شایسته تقدیر برای بهترین به‌روزرسانی و برنده جایزه ۱.۵ میلیون تومانی

ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی نیز آثار برگزیده خود را در حوزه فناوری‌های محوری و اولویت‎دار به شرح زیر تقسیم کرد:

۲۲. بازی بهران از تیم مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان برنده رتبه اول و جایزه ۱۵ میلیون تومانی به علاوه تسهیلات تجاری‌سازی طرح به مبلغ ۵۰ میلیون تومان

۲۳. شبیه‌ساز اَفِکتا از تیم دانشگاه هنر اسلامی تبریز برنده رتبه دوم و جایزه ۱۳ میلیون تومانی به علاوه تسهیلات تجاری‌سازی طرح به مبلغ ۵۰ میلیون تومان

۲۴. نرم‌افزار آموزشی ارتقای ایمنی کارکنان راه‌آهن از تیم منشور فناوری فردای ایرانیان، برنده رتبه سوم و جایزه ۱۱ میلیون تومانی به علاوه تسهیلات تجاری‌سازی طرح به مبلغ ۵۰ میلیون تومان

۲۵. بازی بَت‌سایت از تیم کارلَب دانشگاه هنر اسلامی تبریز، برنده رتبه چهارم و جایزه ۹ میلیون تومانی به علاوه تسهیلات تجاری‌سازی طرح به مبلغ ۵۰ میلیون تومان

۲۶. بازی SaVR از تیم کارلَب دانشگاه هنر اسلامی تبریز، برنده رتبه پنجم و جایزه ۷ میلیون تومانی

۲۷. بازی زرنگولوم از تیم برنا فناوران سیمرغ سپیدار، برنده رتبه ششم و جایزه ۵ میلیون تومانی

در این بخش موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران یا نیماد، به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور که نهاد حامی جایزه در حوزه سلامت بود از آثار زیر تقدیر کرد:

۲۸. نرم‌افزار ری‌اکشن تایم از تیم بازیخود، برنده رتبه اول و جایزه ۷ میلیون تومانی

۲۹. بازی بَت‌سایت از تیم کارلَب دانشگاه هنر اسلامی تبریز، برنده رتبه دوم و جایزه ۵ میلیون تومانی

۳۰. نرم‌افزار واقعیت افزوده بهخوان از تیم مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان، برنده رتبه سوم و جایزه ۳ میلیون تومانی

۳۱. بازی ماسکت رو بزن از تیم تیرنام، شایسته تقدیر برای تجاری‌سازی بازی و جایزه ۵ میلیون تومانی

همچنین در این بخش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در حوزه آموزش کودکان و نوجوانان، از آثار زیر تقدیر کرد:

۳۲. بازی نورولند از تیم آمولای، برنده رتبه سوم و جایزه ۲ میلیون تومانی

۳۳. بازی پایپس از تیم هزارتو شایسته تقدیر و برنده جایزه ۱ میلیون تومانی

۳۴. بازی کندو از تیم گریز شایسته تقدیر و برنده جایزه ۱ میلیون تومانی

۳۵. بازی رهادست از تیم ققنوس شایسته تقدیر و برنده جایزه ۱ میلیون تومانی

۳۶. بازی واقعیت افزوده بهخوان از تیم مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان شایسته تقدیر و برنده جایزه ۱ میلیون تومانی

۳۷. بازی ایمنی در مدرسه از تیم راشاگیم شایسته تقدیر و برنده جایزه ۱ میلیون تومانی

۳۸. بازی بومَهَن نسخه ۲۰۲۱ از تیم رویاسازان شایسته تقدیر و برنده جایزه ۱ میلیون تومانی

۳۹. بازی هوش افزوده از تیم درینکوگیمز شایسته تقدیر و برنده جایزه ۱ میلیون تومانی

در نهایت در بخش جشنواره، ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز، شرکت‌های برگزیده بخش جشنواره را بدون ارزیابی مجدد، وارد برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق خود می‌کند.

بخش هکاتون آنلاین ۱۴۰۰:

هکاتون ۱۴۰۰ با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی به عنوان طراح مسئله و حامی اصلی در سراسر کشور به صورت آنلاین و به میزبانی سه شهر تهران، تبریز (در دانشگاه هنر اسلامی تبریز) و اصفهان (دانشگاه اصفهان) برگزار شد. در این ماراتن بازی‌سازی که در هفته دوم آبان‌ماه برپا بود، در نهایت ۳۹ تیم بازی‌هایی با موضوع استعدادیابی و توانمندسازی با رویکرد شناختی توسعه دادند که برندگان هر بخش جوایز ستاد را به شرح زیر دریافت کردند. اگرچه در این بخش، تیم های برگزیده ستاد علاوه بر جوایز نقدی از خدمات شتابدهی، منتورینگ شناختی و سوبسید فروش تا سقف ۴۰ میلیون تومان برخوردار خواهند شد. در عین حال بنیاد تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات تجاری‌سازی را به منتخبان این بخش در قالب ساختار همگرا اعطا خواهد کرد.

در هکاتون تهران

۴۰. تیم آندراگوژی برای بازی نوشدارو شایسته تقدیر و برنده جایزه ۲ میلیون تومانی

۴۱. تیم پرانیوس برای بازی آتاری River Raid Cognitive شایسته تقدیر و برنده جایزه ۲ میلیون تومانی

۴۲. برنده رتبه اول، تندیس و جایزه ۱۲ میلیون تومانی هکاتون تهران: تیم تیرنام برای بازی Green Head

۴۳. برنده رتبه دوم و جایزه ۱۰ میلیون تومانی: تیم رایا برای بازی راه ابریشم

۴۴. برنده رتبه سوم و جایزه ۸ میلیون تومانی: تیم فان‌تراپی برای بازی جیکو

در هکاتون تبریز

با توجه به ملاک‌های شناختی و کیفیت فنی بازی‌های ارائه شده و با وجود در نظر گرفتن نظرات منتورها، ستاد در نهایت تنها یک تیم را برگزیده و ۴ تیم را شایسته تقدیر معرفی کرد.

۴۵. تیم آراما برای بازی انعکاس تیم منتخب و برنده جایزه ۵ میلیون تومانی

۴۶. تیم استارجم برای بازی آژیر نجات شایسته تقدیر و برنده جایزه ۲ میلیون تومانی

۴۷. تیم مادو برای بازی جویا شایسته تقدیر و برنده جایزه ۲ میلیون تومانی

۴۸. تیم مولتی ویتامین برای بازی راز زاگرس شایسته تقدیر و برنده جایزه ۲ میلیون تومانی

۴۹. تیم استارلایت برای بازی فراشهر شایسته تقدیر و برنده جایزه ۲ میلیون تومانی

در هکاتون اصفهان

۵۰. برنده رتبه اول، تندیس و جایزه ۱۲ میلیون تومانی هکاتون اصفهان: تیم کوک برای بازی کوک

۵۱. برنده رتبه دوم و جایزه ۱۰ میلیون تومانی: تیم ۸-Bit Adventure برای بازی SeriousMobs

۵۲. برنده رتبه سوم و جایزه ۸ میلیون تومانی: تیم الوند برای بازی نابغه

۵۳. تیم آکوگیم برای بازی چالش سیم و زر شایسته تقدیر و برنده جایزه ۲ میلیون تومانی

۵۴. تیم استودیو شونیکو برای بازی هوران شایسته تقدیر و برنده جایزه ۲ میلیون تومانی

همچنین در این بخش، بنیاد ملی نخبگان با به رسمیت شناختن هکاتون در طرح شهید بابایی خود، به برگزیدگان امتیاز نخبگی اعطا خواهد کرد.

بخش سمپوزیوم ۱۴۰۰

برای تمام ۳۰ مقاله علمی ارسال شده به دبیرخانه پس از ۳ مرحله داوری تعیین تکلیف شد؛ بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به مقالات زیر جایزه داد:

۵۵. مقاله "The Impact of Competition on the Effectiveness of Cognitive Games" تالیف شیدا میرزاخانی و هادی مرادی برنده جایزه ۵ میلیون تومانی و تندیس مقاله برتر سمپوزیوم بین‌المللی بازی‌های جدی ۱۴۰۰

۵۶. مقاله "The Effects of Neuroland Digital Cognitive Game On Children’s Cognitive Skills"، تالیف سایناز مودت، الهام کبیری و حدیثه فرهندی برنده جایزه ۱ میلیون تومانی به عنوان مقاله شفاهی رویداد

۵۷. مقاله "Impact Assessment as a new horizon for assessing the game’s intervention: A framework for the impact assessment of educational games"، تالیف امیر عسگری برنده جایزه ۱ میلیون تومانی به عنوان مقاله شفاهی رویداد

۵۸. مقاله Identifying Factors Affecting the Empathy Identification of Players in Serious" Games"، تالیف رضا مرادی رحیم‌آباد و محمدحسین رضوانی برنده جایزه ۱ میلیون تومانی به عنوان مقاله شفاهی رویداد

۵۹. مقاله "Cheat in Word Maker Game with Specific Letters"، تالیف بهزاد سلیمانی نیسیانی، محمداسماعیل شهابیان و سید معین خیام نکویی برنده جایزه ۱ میلیون تومانی به عنوان مقاله شفاهی رویداد

همچنین در این بخش ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، به مقالات برگزیده خود در حوزه مطالعات شناختی بدین شکل جایزه اهدا کرد:

۶۰. مقاله:

The Impact of Competition on the Effectiveness of Cognitive Games

تالیف شیدا میرزاخانی و هادی مرادی برنده جایزه ۱ میلیون تومانی

۶۱. مقاله:

Effectiveness of “Maghzineh” Attention Cognitive Video Games on Executive Functions of Children with Autism Spectrum disorder

تالیف افین احمد محمود، لیلا کاشانی وحید و هادی مرادی برنده جایزه ۱ میلیون تومانی

۶۲. مقاله:

Serious Interactive Digital Narrative: Explorations in Personalization and Player Experience Enrichment

تالیف: آرش مرادی برنده جایزه ۱ میلیون تومانی

۶۳. مقاله:

The Effects of Neuroland Digital Cognitive Game On Children’s Cognitive Skills

تالیف ساناز مودت، الهام کبیری و حدیثه فرهندی برنده جایزه ۱ میلیون تومانی

لازم به ذکر است که مقالات شفاهی و پوستری پذیرفته شده در این بخش برای نمایه‌سازی به پایگاه معتبر IEEE Xplore ارسال خواهند شد.

پرونده جایزه بازی‌های جدی۱۴۰۰ (SeGaP۲۰۲۱) در میان خوشحالی همه برگزیدگان این رویداد که جایزه و تندیس و لوح تقدیر، میان دستانشان جا خوش کرد و شادی‌شان با نگاه به لنز دوربین‌ها ثبت و ضبط شد، بسته شد و در پس همه تلاش‌ها برای وقوع اتفاقات خوب برای سیگپ ۲۰۲۱، دبیرخانه این رویداد همچنان امیدوار به شکل‌دهی اتفاقات بزرگ‌تر برای صنعت بازی ایران و فعالان حوزه بازی‌های جدی، برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد ششم در سال ۱۴۰۱ را آغاز می‌کند.