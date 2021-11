به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، اسامی فیلم‌های کوتاه بخش مسابقه بین‌الملل پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت اعلام شد. در این بخش ۱۱ فیلم‌ از ۸ کشور از سوی هیات انتخاب به بخش مسابقه راه یافتند که اسامی این فیلم‌ها به این شرح است.

شگفت انگیز (The Fantastic) از فنلاند

کشور من ، چه زیبا ! ( My Country So Beautiful) از لهستان

ارواح و صخره ها: یک افسانه آزوری ( Spirits and Rocks: an Azorean Myth) از سوئیس

استورجتنیا ( STORGETNYA) از فرانسه

ما همه یک دل داریم (We Have One Heart) از لهستان

بازی ( The game) از سوئیس

دیگر هیچ کجا وطنم نیست ( I Don't Feel At Home Anywhere Anymore) از بلژیک

سفر حفره ( The hole's journey) از هلند

در جریان کلمات ( In Flow of Words) از هلند

تخیل پدرم ( Imagining My Father) از دانمارک

یک سال در تبعید ( A Year in Exile) از ترکیه



اسامی فیلم‌های نیمه‌بلند

اسامی فیلم‌های نیمه بلند بخش مسابقه بین‌الملل پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت اعلام شد. هیات انتخاب این بخش ۷ فیلم‌ را از ۹ کشور انتخاب کرد که اسامی این فیلم‌ها به این شرح است.

چرخ ( The Wheel) از مغولستان

آلتیمینا (ULTIMINA) از ایتالیا

سارا جان (Oh Dear Sara) محصول مشترک اسپانیا، صربستان و نروژ

یک تصویر، دو حرکت (One image,Two acts) از کانادا

تغییر در حالت هوشیاری (Altered States of Consciousness) از لهستان

چشم‌انداز صفر (Landscape zero) از کرواسی

آواهایی از دوران سپری شده (Rhythms of Lost Time) از تاجیکستان

پانزدهمین جشنواره سینماحقیقت از ۱۸ تا ۲۵ آذرماه با دبیری محمد حمیدی‌مقدم برگزار می‌شود.