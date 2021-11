ماهنامه آمریکایی: «امیر جدیدی» برای نامزدی اسکار شانس دارد

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، دو خبرنگار حوزه هالیوود مجله ونیتی‌فر در گفت‌وگویی به رقابت داغ برای جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در اسکار ۲۰۲۲ پرداختند و پیش‌بینی کردند امیر جدیدی در کنار رقبای قدری چون لئوناردو دیکاپریو برای نقش‌آفرینی پخته در فیلم به بالا نگاه نکن (Don’t Look Up)، ویل اسمیت برای بازی جذاب، صمیمانه و جادویی در فیلم شاه ریچارد (King Richard )، بندیکت کامبربچ برای بازی در نقش پیچیده فیل بوربانک در فیلم قدرت سگ (The Power of Dog)، اندرو گارفیلد برای هنرنمایی در فیلم تیک، تیک ... بوم! (Tick, Tick...Boom! )، دنزل واشنگتن برای بازی فوق‌العاده در فیلم تراژدی مکبث (The Tragedy of Macbeth) و خواکین فینیکس برای بازی متفاوت در فیلم کامان کامان، شانس حضور در جمع ۵ نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول نودوچهارمین دوره از جوایز اسکار را دارد.

دیوید کنفیلد، خبرنگار ونیتی‌فر، در بخشی از پیش‌بینی‌های خود درباره نامزدهای جایزه بهترین بازیگر مرد این دوره از جوایز اسکار گفت: انتخاب من امیر جدیدی ستاره فیلم قهرمان اصغر فرهادی است. فیلمی به آن پیچیدگی به بازیگری نیاز دارد که بتواند به طرزی ماهرانه طیف‌های مختلف را بازی کند و جدیدی در این داستان درباره مردی که در مسیر خود برای رسیدن به آزادی میان‌بُر می‌زند و بین تسلیم در برابر هوای نفس و پدری حامی، مرد خانواده و یک مجرم مستاصل بودن پیچ و تاب می‌خورد، به راحتی از پس این‌کار برمی‌آید. بازی جدیدی حیرت انگیز است، سفری که وی بیننده را در آن با خود همراه می‌کند، کلید تاثیر کلی و قدرتمند فیلم است.

قهرمان که در هفتادوچهارمین جشنواره فیلم کن برای اولین بار به نمایش درآمد و موفق به دریافت جایزه بزرگ هیات داوران این جشنواره شد، داستان مردی به نام رحیم را روایت می‌کند که از همسر اولش جدا شده و یک پسربچه مبتلا به لکنت زبان دارد. رحیم که سه سال به دلیل بدهی در زندان بوده، در یک مرخصی دوروزه سعی می‌کند سرنوشت خود را تغییر دهد اما در تاری تنیده شده از دروغ‌های مصلحتی گرفتار می‌شود.

قهرمان با بازی امیر جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدر عرفایی، سارینا فرهادی و جمعی از بازیگران بومی شیراز تصویری پرجنب و جوش از شهر شیراز به نمایش می‌گذارد و آن را با نقد اجتماعی همراه می‌کند. فرهادی در این فیلم ساده، یک حکایت اخلاقی پیچیده را با تعلیقی ملموس تلفیق می‌کند