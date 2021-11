به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا از صفحه سال‌نوا، زنده‌یاد ماکان نیک‌بین سال ۱۳۶۴ در تهران متولد شد. فراگیری موسیقی را از ۱۵ سالگی با ساز پیانو تحت نظر رضا مشایخی آغاز کرد. در سال ۱۳۸۳ وارد دانشگاه هنر شد و در رشته‌ نوازندگی پیانو تحصیلات خود را ادامه داد.

وی در محضر هنرمندانی همچون گاگیک بابایان، رافائل میناسکانیان و تامارا دولیتزه و در مقطعی کوتاه دلبر حکیم‌آوا دوره‌های نوازندگی پیانو را گذراند. نیک‌بین تحصیلات موسیقی خود را در مقطع کارشناسی‌ارشد ادامه داد اما پس از یکسال از ادامه‌ تحصیل انصراف داد.

از جمله فعالیت‌ها و آثار هنری ماکان نیک‌بین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: سابقه‌ ۱۸ سال تدریس پیانو، توانمندسازی مدرسین پیانو در چندین شهرستان‌، سرپرست مترجمین و ویراستار فنی کتاب “هنر تدریس پیانو” تألیف دینز آگای، نوشتن آثار متعدد برای ارکستر از جمله دو سمفونی (Symphony of ۱۸۴۸ و The Grand Collage Symphony)، تم واریاسیون برای ارکستر بزرگ، قطعات پیانویی، آلبوم جعبه‌ موسیقی شامل ۱۱ قطعه‌ پیانویی (The Music Box)، ساخت موسیقی انیمیشن Division به سفارش کشور سوئد و ساخت موسیقی‌های متعدد در ژانرهای مختلف.