«عجب کتابی» جایزه کتاب ملی آمریکا را برد

به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی لیترری هاب، برندگان دوره حاضر از جایزه کتاب ملی آمریکا طی یک مراسم دیجیتال در شاخه‌های مختلف اعلام شدند.

رمان عجب کتابی (Hell of a Book) نوشته جیسون مات با سبقت گرفتن از رقبایی چون سرزمین ابر فاخته (Cloud Cuckoo Land) نوشته آنتونی دوئر، ماتریکس (Matrix) اثر لورن گراف، زوری (Zorrie) از لری هانت و پیامبران (The Prophets) نوشته رابرت جونز جایزه کتاب ملی آمریکا در بخش ادبیات داستانی را کسب کرد.

کتاب هر آنچه بر دوش می‌کشید (All That She Carried) نوشته تیا مایلز در بخش ادبیات غیرداستانی با پشت سر گذاشتن آثاری چون حنیف عبدالرقیب با کتاب شیطان کوچک در آمریکا: یادداشت‌هایی در تحسین اجرای سیاهان (A Little Devil in America: Notes in Praise of Black Performance)، لوکاس بسیر با کتاب تمام شدن: در جست‌وجوی آب در دشت‌های مرتفع (Running Out: In Search of Water on the High Plains)، گریس ام. چو با به طعم جنگ (Tastes Like War: A Memoir)، نیکول یوستاس با پوشیده در شب: داستانی از کشتار و عدالت قومی در آمریکای نوپا (Covered with Night: A Story of Murder and Indigenous Justice in Early America) کتاب برگزیده سال شد.

از جمع پنج رقیب نهایی برای جایزه بهترین شعر، شعر اجسام شناور (Floaters) نوشته مارتین اسپادا به جایزه نهایی رسید و زمستان در سوکچو (Winter in Sokcho) نوشته الیسا شوآ دوساپین از زبان فرانسه با برگردان آنیسا عباس هیگینز بهترین اثر ترجمه شده سال شد. همچنین جایزه بهترین اثر در بخش ادبیات نوجوان نیز به کتاب شب گذشته در کلوب تلگراف (Last Night at the Telegraph Club) نوشته مالیندا لو رسید.

برنده هر شاخه علاوه بر یک مدال و تندیس، یک جایزه نقدی ۱۰ هزار دلاری دریافت کرد و به همه نویسندگانی که به فهرست نامزدهای نهایی راه یافتند، به روال هرسال، یک مدال و هزار دلار جایزه نقدی اهدا شد.

جایزه کتاب ملی در سال ۱۹۳۶ به دست انجمن کتاب‌فروشان آمریکا تاسیس شد، در طول جنگ جهانی مجبور به توقف فعالیت خود شد و سپس از سال ۱۹۵۰ کار خود را از سر گرفت. پیش از جنگ جهانی نویسندگان غیرآمریکایی نیز واجد شرایط دریافت جایزه بودند؛ اما پس از جنگ این جایزه به آن دسته از نویسندگان آمریکایی اختصاص یافت که کتاب خود را در سال برگزاری جایزه منتشر کرده باشند. برنده این جایزه علاوه بر یک تندیس برنز، ۱۰ هزار دلار به عنوان هدیه نقدی دریافت می‌کند و به هر کدام از نامزدهای نهایی نیز هزار دلار به همراه یک مدال هدیه داده می‌شود.

سال گذشته جایزه بهترین اثر در بخش داستانی و غیرداستانی به ترتیب به تمرین اعتماد (Trust Exercise) اثر سوزان چویی و خانه زرد (The Yellow House) نوشته سارا بروم رسید.