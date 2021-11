به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه هنر چاپ لندن، نمایشگاه‌گردانان موزه پرادوی اسپانیا اصالت تابلوی سالواتور موندی را که چند سال پیش در حراجی کریستیز به عنوان یکی از آثار اصیل لئوناردو داوینچی به قیمت ۴۵۰ میلیون دلار فروخته شد، زیرسوال بردند. این تابلو در نوامبر سال ۲۰۱۷ توسط شاهزاده بدر بن عبدالله، وزیر فرهنگ عربستان، برای موزه لوور ابوظبی خریداری شد.

ماجرا از این قرار است که دست اندرکاران موزه پرادو در کاتالوگ نمایشگاه لئوناردو و نسخه کپی مونالیزا (Leonardo and the copy of the Mona Lisa) که تا ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲ (۳ بهمن ۱۴۰۰) در مادرید ادامه دارد، این نسخه از تابلوی سالواتور موندی را در دسته آثار منسوب به داوینچی قرار دادند. اگرچه کارشناسان هنری تاکنون بارها چنین نظری داده بودند اما اقدام اخیر پرادو صریح‌ترین واکنش از طرف یک موزه بزرگ و مهم به این تابلو از زمان فروش آن در حراجی کریستیز بود.

کاتالوگ این نمایشگاه جنجالی دو فهرست با عناوین «اثر لئوناردو» و «آثار و کارگاه‌های منسوب به لئوناردو» دارد. در این کاتالوگ، تابلوی سالواتور موندی عربستان در فهرست دوم قرار گرفته و از آن به عنوان نسخه سر فرانسیس کوک یاد شده است، نسخه‌ای که در سال ۱۹۰۰ به دست این مجموعه‌دار انگلیسی خریداری شد.

آنا گونزالس موزو (Ana Gonzáles Mozo) در مقاله‌ای در این باره نوشت: برخی کارشناسان معتقدند یک نقاشی نمونه از سالواتور موندی لئوناردو وجود دارد و عده‌ای معتقدند نسخه کوک نسخه اصلی است اما از نقاشی نمونه اثری نیست.

به گفته موزو، یک نسخه دیگر از نقاشی سالواتور موندی وجود دارد به نام نسخه گانای (۱۵۰۵-۱۵) که نزدیک ترین نسخه به نسخه اصلی گمشده است. این تابلو که در سال ۱۹۳۹ به دست مارکیس دو گانای خریداری شد در سال ۱۹۹۹ در حراجی ساتبیز به فروش رسید و در حال حاضر بخشی از یک کلکسیون خصوصی ناشناس است. وی معتقد است هنرمند ماهری که نسخه گانای سالواتور موندی را کشیده همان خالق نسخه کپی موزه پرادو از تابلوی مونالیزاست (۱۵۰۷-۱۶).

«سالواتور موندی»، نسخه گانای

اگرچه در کاتالوگ این نمایشگاه یک صفحه کامل به نسخه گانای سالواتور موندی اختصاص داده شده اما هیچ تصویری از نسخه کوک در آن نیست و به این ترتیب اصالت این اثر بیش از همیشه در هاله‌ای از ابهام است.