به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از خبرگزاری فرانسه، بحران‌هایی که کشورهای جهان با آنها دست به گریبانند به واسطه ۴۰۰ اثر هنری که توسط ۱۵۹ کشور از ۱۹۳ عضو به سازمان ملل متحد اهدا شده‌اند، در این مرکز دیپلماسی بین‌المللی به نمایش درآمده است. گردشگران پیش از شیوع کرونا اجازه بازدید از این مجموعه را داشتند اما در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد.

ورنر اشمیت که وظیفه نظارت بر کلسیون هنری سازمان ملل را برعهده دارد، درباره آن می‌گوید: در اینجا یک مجموعه هنری داریم که بسیاری از موزه‌های جهان در آرزویش هستند.

آثار هنری این مجموعه نمودی از لحظات تاریخی، گرایشات هنری و خصوصیات کشورهای اهدا کننده است که برخی از آنها مثل آلمان شرقی، یوگسلاوی و اتحاد جماهیر شوروی امروز دیگر وجود خارجی ندارند.

از جمله چشمگیرترین آثار این مجموعه می‌توان به جنگ و صلح اثر کاندیدو پورتیناری، نقاش برزیلی، اشاره کرد. این اثر شامل دو دیوارنمای عظیم است که در تالار ورودی مجمع عمومی سازمان ملل، یعنی رکن اصلی این سازمان بین‌المللی، به نمایش گذاشته شده‌اند.

اشمیت در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: نمایندگان کشورهای عضو (به لطف این دیوارنماها) به هنگام ورود چشم‌انداز جنگ و درماندگی را می‌بینند و به هنگام خروج جهانی غرق در صلح و سازگاری را. این نمادی است از هدفی که سازمان ملل متحد از سال ۱۹۴۵ که تاسیس شد داشته است: پایان دادن به مناقشات از طریق برقراری دیالوگ.

از دیگر آثار هنری برجسته در مقر سازمان ملل متحد می‌توان به اثر پنجره‌ صلح و سعادت انسانی (The Window of Peace and Human Happiness) اشاره کرد که مارک شاگال، نقاش برجسته فرانسوی- روسی، در سال ۱۹۶۴ شخصا برای تحویل آن به سازمان ملل رفت. این اثر بخشی از مجموعه‌ای بود که مقامات سازمان ملل پس از مرگ داگ هامرشولد، سیاستمدار سوئدی و دومین دبیرکل سازمان ملل متحد و ۱۵ نفر از کارکنان این سازمان در جریان سقوط هواپیما در سال ۱۹۶۱ گردآوری کردند.

یک تصویر طلایی از واحه‌ای در صحرای عربستان که از طرف عربستان سعودی به سازمان ملل اعطا شده و یک تندیس طلایی نخل که به جای خرما از آن مروارید آویزان است از طرف بحرین از دیگر آثار هنری موجود در کلکسیون سازمان ملل هستند. آثار آفریقایی، یک گلدان چینی غول پیکر و اسباب و اثاثیه‌ای که توسط طراحان مشهور طراحی شده‌اند نیز به غنای هرچه بیشتر این مجموعه کمک می‌کنند.

برخی از آثار این مجموعه بازتابی از لحظات سرنوشت ساز در تاریخ یک کشور هستند. به عنوان نمونه یک پرده دیوارکوب در مقر سازمان ملل وجود دارد که وحشت انفجار نیروگاه هسته ای چرنوبیل را در سال ۱۹۸۶ به تصویر می‌کشد.

هر کشوری می‌تواند به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک یک اثر هنری اهدا کند البته به شرط آن که این اثر برای دیگر اعضا توهین‌آمیز نباشد. اشمیت در این باره می‌گوید: اثری که اهدا می‌شود نباید دیگر کشورهای عضو را ناراحت کند و باید هنری باشد که با همه به یک زبان مثبت مشترک صحبت کند.