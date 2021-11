به گزارش روز جمعه گروه علم و آموزش ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس، تجزیه و تحلیل ۳۵۲ بزرگسال سالم که در پکن در چین، شهری با آلودگی هوای قابل توجه زندگی می کردند، نشان داد، افرادی که در معرض مقادیر زیادی ذرات معلق یا PM۲.۵ هستند، علائم افسردگی بیشتری را نشان می دهند.

داده‌های این مطالعه نشان می دهد افرادی که در معرض PM۲.۵ ذرات غبار میکروسکوپی و سایر آلاینده‌ها هستند، مشکلات بیشتری را در حل مساله و سایر کارهای ذهنی گزارش کردند. به‌ علاوه، غربالگری‌های تصویربرداری MRI از شرکت‌کنندگان در این مطالعه نشان داد افرادی که در معرض سطوح بالای PM۲.۵ قرار داشتند، شواهدی از اختلال در فعالیت‌ها در ۲۲ ناحیه مغز، از جمله مناطقی که در تفکر و حافظه نقش دارند، نشان دادند.

دکتر «هائو یانگ تان»، یکی از نویسندگان این مطالعه در یک نامه الکترونیکی به خبرگزاری یونایتدپرس نوشت: آلودگی هوا نه تنها بر سلامت قلب و ریه تأثیر می گذارد، بلکه می تواند مستقیماً بر عملکرد ژن هایی در مغز تأثیر بگذارد که تفکر و عملکردهای احساسی را کنترل می کنند و می تواند منجر به بروز اختلالات مغزی مانند افسردگی شود.

تان، محقق اصلی این مطالعه در «موسسه توسعه مغز لیبر» در دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور گفت: نکته ظریف این موضوع این است که اگرچه هرگونه آلودگی هوا بد است اما اثرات آن بر عملکرد مغز و در نهایت خطر ابتلا به بیماری افسردگی بسیار بدتر است.

سازمان جهانی بهداشت تخمین می زند که حدود ۹۰ درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می کنند که سطح آلودگی هوا در آن مناطق بالاتر از آستانه سلامتی است که توسط این سازمان بین المللی تعیین شده است.

ذرات ریز آلاینده هوا مانند PM۲.۵ سالانه با بیش از چهار میلیون مرگ زودهنگام در سراسر جهان مرتبط است و به عنوان «بزرگترین تهدید برای سلامت انسان» توصیف شده است.

اگرچه بیشتر عوارض سلامتی مرتبط با آلودگی هوا با قلب و ریه ها مرتبط است اما شواهدی نیز وجود دارد که آلودگی هوا می تواند بر سلامت روان تأثیر بگذارد، مطالعه ای که در اوایل سال جاری میلادی منتشر شد، نشان می دهد که بهره وری کارگران در دفاتر با کیفیت هوای ضعیف تحت تأثیر قرار می گیرد.

مشروح این مطالعه به تازگی در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.