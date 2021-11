به گزارش روز پنجشنبه گروه علم و آموزش ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس، داده‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۷ درصد از این زباله‌ها توسط بیمارستان‌ها تولید شده‌اند؛ اگرچه وسایل حفاظت فردی دورانداخته شده مانند ماسک صورت و دستکش، کمتر از هشت درصد از آن را تشکیل می‌دهند.

به گفته محققان، کیت های آزمایش ویروس و بسته بندی آنها حدود پنج درصد از زباله ها را تشکیل می دهند. آمریکای شمالی و جنوبی کمتر از ۲۵ درصد از زباله های پلاستیکی مرتبط با این بیماری همه گیر را به خود اختصاص داده اند؛ این موضوع به رغم این واقعیت که این قاره ها حدود ۷۰ درصد از موارد ابتلا به کووید-۱۹ را در جهان ثبت کرده اند.

به گفته محققان، اگرچه کمتر از یک درصد از این زباله‌های پلاستیکی به اقیانوس‌ها ختم می‌شود، اما به دلیل تخلیه در رودخانه‌ها و دیگر حوزه‌های آبخیز، انتظار می‌رود که هنوز ۳۰ هزار تن زباله پلاستیکی دیگر در دریاها سرازیر شود.

به گفته محققان، حدود ۷۱ درصد زباله های مازاد تخلیه شده در اقیانوس ها تا پایان سال جاری میلادی در سواحل فرود خواهد آمد.

محققان از دانشگاه «نانجینگ» در چین و «موسسه اقیانوس شناسی اسکریپس» در دانشگاه «کالیفرنیا» در سن دیگو در این مقاله نوشتند: در سطح جهانی، آگاهی عمومی از تأثیرات زیست محیطی و سایر محصولات پلاستیکی باید افزایش یابد.

بر اساس گزارش Our World in Data که کنسرسیومی متشکل از هزاران محقق است، در سراسر جهان، سالانه حدود ۱۳ میلیون تن پلاستیک وارد اقیانوس‌ها می‌شود.

با این حال، تحقیقات نشان می‌دهد، از آنجایی که سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی و سایر موسسات حتی بیشتر بر محصولات پلاستیکی یکبار مصرف از ماسک‌های صورت گرفته تا کیت‌های تست ویروس تکیه کرده‌اند، انتظار می‌رود آلودگی پلاستیکی به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

برای این تجزیه و تحلیل، محققان برآوردهای خود از زباله های مازاد پلاستیکی منتسب به این بیماری همه گیری را بر اساس داده های مربوط به استفاده از محصولات ساخته شده از مواد پلاستیکی بیش از ۴۰ کشور جهان به دست آوردند.

این داده ها به یک الگوی ریاضی تغذیه شد که توسط محققان برای محاسبه سطح زباله های پلاستیکی تولید شده از این طریق ایجاد شده بود. این الگو نشان داد که سطوح مازاد پلاستیکی تولیدشده در طول همه گیری ممکن است به ۴.۴ میلیون تن یا ۱۵.۱ میلیون تن برسد.

به گفته محققان، آسیا ۴۶ درصد از زباله های مازاد پلاستیکی مرتبط با همه گیری را به خود اختصاص داده است، در حالی که اروپا حدود ۲۴ درصد آن را تولید کرده است.

«فیلیپ میرون»، محقق مرکز مطالعات پیش‌بینی جوی-اقیانوسی دانشگاه ایالتی فلوریدا، در یک نامه الکترونیکی به خبرگزاری یونایتدپرس گفت: بسیاری از اقلام پلاستیکی یکبار مصرف در طول همه‌گیری تولید شد.

میرون که در این مطالعه شرکت نداشت اما مطالعه مشابه ای را انجام داده است، می گوید: عوامل زیادی منجر به افزایش تولید پلاستیک در طول همه گیری شد، مانند افزایش تقاضا برای وسایل حفاظت فردی، این در حالی است که در همان زمان صنعت بازیافت مجبور به تعطیلی شد.

این مقاله در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.



