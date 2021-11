اعلام فهرست کوتاه نامزدهای ادبیات «مدال کارنگی ۲۰۲۲»

به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی لیترری هاب، انجمن کتابداران آمریکا دیروز (دوشنبه، ۱۷ آبان ۱۴۰۰) فهرست نامزدهای نهایی این دوره از جایزه ادبی مدال اندرو کارنگی را اعلام کرد.

رمان پنج زخم (The Five Wounds) از کریستین والدز کواد، ماتریکس (Matrix) نوشته لورن گراف و هزاران جرم مینگ تسو (The Thousand Crimes of Ming Tsu) از تام لین به فهرست کوتاه بخش ادبیات داستانی این جایزه راه یافتند و در بخش ادبیات غیرداستانی نیز کتاب‌های چهارصد نفر: تاریخچه جامعه آمریکایی‌های آفریقایی تبار از سال ۱۶۱۹ تا ۲۰۱۹ (Hundred Souls: A Community History of African America, ۱۶۱۹-۲۰۱۹) از ایبرام اکس. کندی و کیشا ان. بلین، یک شیطان کوچک در آمریکا (A Little Devil in America) نوشته حنیف عبدالرقیب و در جستجوی تو: سفری در دل تنهایی آمریکایی (Seek You: A Journey through American Loneliness) نوشته کریستن ردکی به عنوان نامزدهای نهایی اعلام شدند.

اسامی برندگان هر بخش ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲ (۳ بهمن ۱۴۰۰) طی یک مراسم مجازی اعلام و به هرکدام از برندگان یک جایزه نقدی ۵ هزار دلاری اهدا می‌شود.

جایزه ادبی مدال اندرو کارنگی از سال ۲۰۱۲ هرساله به بهترین آثار داستانی و غیرداستانی که آن سال در آمریکا منتشر شده باشند، اهدا می‌شود تا به مخاطبان بزرگسال در انتخاب آثار خوب و باکیفیت برای مطالعه کمک کند.