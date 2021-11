جایزه بوکر در آفریقا، نمایشگاه در شارجه امارات و هفته کتاب در ایران

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، کم کم به روزهای پایان آبان ماه و آغاز هفته کتاب، نزدیک می‌شویم، امسال نیز به رسم هر سال، پاییزه کتاب، طرح فصلی دیگری در راه است تا خزان را برای کتاب دوستان و اهالی فرهنگ زیباتر کند.

هفته کتاب برای همه مردم ایران

علی رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات، در نشست خبری، برنامه های هفته کتاب را تشریح کرد.

براساس برنامه‌ریزی‌ها دوشنبه ۲۴ آبان‌ با عنوان روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار، سه‌شنبه ۲۵ آبان‌ مطابق شعار هفته کتاب، چهارشنبه ۲۶ آبان‌ با عنوان کتاب، زبان‌فارسی، شعر و ادبیات داستانی، پنجشنبه ۲۷ آبان‌ با عنوان کتاب، رسانه و هم‌افزایی و تعامل، جمعه ۲۸ آبان‌ با عنوان کتاب، خانواده و سبک زندگی ایرانی و اسلامی، شنبه ۲۹ آبان‌ با عنوان ناشران، کتاب‌فروشی‌ها و ارکان صنعت نشر، یکشنبه ۳۰ آبان‌ با عنوان کتاب؛ مادران شهدا و زنان در دفاع مقدس و آخرین روز هفته کتاب، دوشنبه اول آذر با عنوان کتاب کودک و نوجوان؛ آینده نسل مجازی نامگذاری شده است.

در تقویم رسمی کشور، ۲۴ آبان ماه روز کتاب و کتاب‌خوانی است و از این روز تا ۳۰ آبان در سراسر کشور هفته کتاب برگزار می شود. در این هفته استان‌های کشور میزبان نمایشگاه‌ها و جشن‌های کتاب و سخنرانی هستند که هدف از آنها رفع مشکلات چاپ و نشر و ترویج کتابخوانی است.

پاییزه کتاب؛ خبر خوش خزانی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۹۴ برای هدفمندکردن یارانه نشر طرح های فصلی فروش کتاب را آغاز کرد؛ در این طرح ها کتابفروشی ها می توانند روی فروش کتاب به خریداران تخفیف بدهند و مبلغ تخفیف داده شده را از وزارت خانه دریافت کنند.

در این طرح ها که با نام طرح های فروش فصلی مشهور شده اند، کتابفروشی هایی که شرایط لازم را داشته باشند، پس از ثبت نام، می توانند کتاب های خود را که با شرایط تعیین شده مطابقت داشته باشند به خریداران بفروشند.

پاییزه کتاب ۱۴۰۰ نیز هم زمان با هفته کتاب در سراسر کشور برگزار خواهد شد که به گفته مدیرعامل خانه کتاب، با دوره های گذشته، تفاوت هایی خواهد داشت.

طرح های فصلی، در روزگار کرونا یکی از راه هایی بودند که کتابفروشی ها را زنده و پویا نگه دارند و وضعیت اقتصاد نشر را بهبود بخشند.

سومین سفر جایزه بوکر به آفریقای جنوبی

جایزه ۵۰ هزار پوندی، جایزه بوکر ۲۰۲۱ به رمان وعده (The Promise) نوشته دیمون گالگوت، نمایشنامه‌نویس و رمان‌نویس ۵۷ ساله اهل آفریقای جنوبی، رسید.

گالگوت پیش‌تر دوبار به فهرست نامزدهای نهایی جایزه بوکر راه یافته بود اما امسال اولین بار است که این جایزه معتبر ادبی را با خود به خانه می‌برد. وی با کسب این جایزه به سومین برنده اهل آفریقای جنوبی تاریخ جوایز بوکر تبدیل شد.

وعده، نهمین رمان گالگوت است و اولین رمانش در هفت سال گذشته، هیات داوران جایزه بوکر این رمان را نقدی قدرتمند و صریح بر تاریخ آفریقای جنوبی و بشریت دانستند که می‌تواند در یک سوال خلاصه شود: این که آیا عدالت در این جهان وجود دارد؟

جایزه ادبی بوکر پیش از این به نام بوکر مک کانل طی سال های ۱۹۶۹ تا ۲۰۰۱ و طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ به نام جایزه من بوکر شناخته می شد. این جایزه هر سال به بهترین رمان اصلی نوشته شده به زبان انگلیسی و چاپ شده در انگلیس اهدا می شود. نویسندگان شهروند کشورهای همسود (اتحادیه ای متشکل از ۵۳ کشور) به علاوه ایرلند، آفریقای جنوبی و بعدها زیمبابوه در سال های اول تا سال ۲۰۱۴ واجد شرایط دریافت این جایزه بودند، در ادامه به هر رمانی که به زبان انگلیسی نوشته شده باشد، گسترش یافت.

نمایشگاه کتاب شارجه ۲۰۲۱؛ حضوری پرشورتر از ۴۰ سال گذشته

جشنواره بین‌المللی کتاب شارجه سال گذشته برای تطبیق با شرایط کرونایی به صورت نیمی حضوری و نیمی مجازی برگزار شد. با توجه به محدودیت‌های مسافرتی، بیشتر نویسندگان خارجی امکان سفر به امارات و شرکت در این نمایشگاه را نداشتند و بیشتر جلسات گفت‌وگو و میزگردها به طور انحصاری در فضای مجازی برگزار شدند. تعداد غرفه‌ها همچون گذشته زیاد بود اما مجموعه کتاب‌های آنها به طرز قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته ضعیف و بی‌جان شده بود و در فضای سالن‌های خالی گویی چیزی کم بود.

نمایشگاه ۱۱ روزه کتاب شارجه امسال به صورت حضوری و با شعار همیشه یک کتاب مناسب وجود دارد (There's always a right book) برگزار شده و تا ۱۳ نوامبر (شنبه، ۲۲ آبان) ادامه دارد.

بیش از یک هزارو ۵۰۰ ناشر از ۸۱ کشور جهان در این دوره از نمایشگاه کتاب شارجه شرکت کرده‌اند که بیشترین میزان مشارکت از زمان تاسیس این نمایشگاه از سال ۱۹۸۲ تاکنون است.

کاغذهای توقیفی از سوی واردکننده به معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ تحویل شد

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از رفع توقیف محموله کاغذهای وارد شده از سوی یکی از واردکنندگان کاغذ خبر داد.

یاسر احمدوند، با اشاره به جزئیات رفع توقیف محموله کاغذهای توقیف شده، گفت: با پیگیری‌های انجام شده و همکاری نهادها و دستگاه‌ها، موفق شدیم کاغذهایی را که از سوی واردکننده و شرکای وی توقیف شده بود تحویل بگیریم و به انبار معاونت امور فرهنگی منتقل شد.

بر اساس اعلام معاون وزارت فرهنگ، به زودی سازوکار توزیعی و نحوه توزیع کاغذ نشر در میان ناشران اعلام خواهد شد.

پیش از این وزارت فرهنگ با انتشار جزییات یک پرونده قضایی، درباره یکی از واردکنندگان کاغذ که اقدام به دریافت ارز چهار هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ کرده بود و پس از ورود محموله کاغذ که نزدیک به دو هزارو ۲۰۰ تن بود از تحویل آن به معاونت امور فرهنگی سر باز می‌زد، توضیحاتی به مخاطبان ارایه کرده بود.

این محموله کاغذ با پیگیری‌های انجام شده از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری نهادها و دستگاه‌های دیگر از واردکننده تحویل گرفته شد.