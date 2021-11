۲ خبر از دانشگاه کردستان

به گزارش ایرنا، رییس دانشگاه کردستان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بر اساس پژوهش صورت گرفته توسط محققین دانشگاه استنفورد در سال ۲۰۲۱ که روی داده های پایگاه اسکاپوس صورت گرفته است.

وی افزود: بیش از ۱۰۰ هزار پژوهشگر از کشورهای مختلف در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۶ رشته در لیست نویسندگان پر استناد ۲ درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

رییس دانشگاه کردستان گفت: این نویسندگان بر اساس شاخص کامپوزیت c و بر مبنای شاخص های شش گانه Total citation ، H-index،

Coauthership-adjusted H-index ، Total citation to single authored papers ، Total citation to single + first authored papers ، Total citation to single + first + last authored papers ارزیابی و انتخاب شده‌اند.

دکتر صادقی افزود: در این میان، ۱۴ نفر از همکاران دانشگاه کردستان به شرح زیر در لیست نویسندگان پر استناد ۲ درصد برتر دنیا قرار گرفتند که شامل دکتر محمدرضا ستاره در رشته فیزیک، دکتر رحمت صادقی، دکتر عبدالله سلیمی و دکتر رحمان حلاج در شیمی هر سه در رشته شیمی، دکتر حسن بیورانی و دکتر قباد شفیعی در رشته برق، دکتر هیمن شهابی در ژئومورفولوژی، دکتر عطاالله شیرزادی در رشته مرتع و آبخیزداری، دکتر حسین درویشی در بیوسیستم ، دکتر پرهام مرادی در رشته کامپیوتر، دکتر محمد رضایی درمعدن، دکتر روناک دقیق و دکتر آرمان صادقی در مکانیک، دکتر بندر آستین چپ در فیزیک است.

وی اضافه کرد: سال گذشته هفت نفر از همکاران دانشگاه در لیست نویسندگان پر استناد ۲ درصد برتر دنیا قرار داشتند که در سال ۲۰۲۱، این تعداد به ۱۴ نفر افزایش پیدا کرده است.

دانشگاه کردستان در لیست رتبه‌بندی یو اس نیوز

رییس دانشگاه کردستان اظهار داشت: بر اساس تازه‌ترین نتایج رتبه‌بندی موسسه یو اس نیوز۲۰۲۲-۲۰۲۱، دانشگاه کردستان موفق به کسب رتبه ۱۳ در بین دانشگاه‌های جامع کشور، رتبه ۲۰ در بین دانشگاه‌های غیر پزشکی و رتبه کلی ۱۴۳۴ در بین موسسات علمی برتر جهان شد.

رحمت صادقی افزود: موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی یو اس نیوز (U.S.News) از سال ۲۰۱۵ سالانه دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی سراسر جهان را مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار داده است.

وی اضافه کرد: شاخص‌های رتبه‌بندی این موسسه شامل شهرت جهانی پژوهش، شهرت منطقه‌ای پژوهش بر اساس داده‌های پنج سال اخیر برگرفته از کلاریویت انالیتکس، تعداد مقالات نشریات معتبر، کتاب‌ها و مقالات همایش‌ها، تاثیر استنادی نرمال‌سازی شده، کل استنادها، تعداد انتشارات در بین ۱۰ درصد انتشارات پراستناد، درصد کل انتشارات در بین ۱۰ درصد انتشارات پراستناد، همکاری‌های بین‌المللی، درصد کل پژوهش‌ها با همکاری بین‌المللی، تعداد پژوهش‌های پراستناد در میان ۱ درصد برتر پژوهش‌ها و درصد پراستنادترین انتشارات است.

رییس دانشگاه کردستان گفت: در لیست رتبه‌بندی اخیر این موسسه، اسامی بیش از یک‌هزار و ۷۵۰ دانشگاه برتر از ۹۰ کشور جهان وجود دارد که دانشگاه‌های هاروارد، ام آی تی و استنفورد به ترتیب جایگاه اول تا سوم جهان را به خود اختصاص دادند.

صادقی اضافه کرد: ۴۹ موسسه علمی از ایران نیز موفق به حضور در این لیست شدند که دانشگاه کردستان در اولین حضور خود، موفق به کسب جایگاه ۱۴۳۴ جهان و ۴۵۱ آسیا، رتبه ۳۰ در بین کل دانشگاه‌های ایرانی (جامع، صنعتی و علوم پزشکی)، رتبه ۲۰ در بین دانشگاه‌های غیر پزشکی و رتبه ۱۳ در بین دانشگاه‌های جامع کشور شد.

وی گفت: بسیاری از نظام‌های معتبر بین‌المللی بصورت مستقیم اطلاعات دانشگاه‌ها را از دیتابیس‌های بین‌المللی استخراج می کنند که در چند سال اخیر مکاتبات و پیگیری لازم برای ثبت نام و اطلاعات دانشگاه کردستان در دیتابیس‌های بین‌المللی از جمله پایگاه Web of Science و محصولات آن صورت گرفته است و در نتیجه آن دانشگاه کردستان در این نظام‌های رتبه‌بندی جایگاه واقعی خود را بدست آورده است.

دانشگاه کردستان در سال ۱۳۵۳ کار خود را با عنوان دانش‌سرای عالی سنندج وابسته به دانشگاه تربیت معلم تهران آغاز کرد و در ادامه به عنوان یکی از پردیس‌های دانشگاه رازی کرمانشاه درآمد و در سال ۱۳۷۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، این مرکز آموزش عالی را با عنوان «دانشگاه کردستان» به رسمیت شناخت.

این دانشگاه هم اکنون هشت دانشکده شامل زبان و ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، علوم پایه، کشاورزی، منابع طبیعی، مهندسی، هنر و معماری، علوم‌ پایه و فنی - مهندسی بیجار است و در حال حاضر ۱۳ هزار دانشجو در ۵۶ رشته کارشناسی، ۱۱۴ رشته کارشناسی ارشد و ۳۰ رشته دکترا در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

این دانشگاه با پذیرش بیش از ۶۰۰ دانشجوی خارجی توانسته است در بعد بین المللی هم حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد.