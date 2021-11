جایزه بوکر به آفریقای جنوبی رفت

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین، برنده جایزه بوکر سال ۲۰۲۱ شامگاه گذشته در یک مراسم زنده و مجازی اعلام شد و جایزه ۵۰ هزار پوندی این دوره به رمان وعده (The Promise) نوشته دیمون گالگوت، نمایشنامه‌نویس و رمان‌نویس ۵۷ ساله اهل آفریقای جنوبی، رسید.

گالگوت پیش‌تر دوبار به فهرست نامزدهای نهایی جایزه بوکر راه یافته بود اما امسال اولین بار است که این جایزه معتبر ادبی را با خود به خانه می‌برد. وی با کسب این جایزه به سومین برنده اهل آفریقای جنوبی تاریخ جوایز بوکر تبدیل شد.

وعده، نهمین رمان گالگوت است و اولین رمانش در هفت سال گذشته، هیات داوران جایزه بوکر این رمان را نقدی قدرتمند و صریح بر تاریخ آفریقای جنوبی و بشریت دانستند که می‌تواند در یک سوال خلاصه شود: این که آیا عدالت در این جهان وجود دارد؟

گالگوت که برای رسیدن به جایزه بوکر با رمان‌های مسیری به سمت شمال (A Passage North) نوشته آنوک آرودپراگسام، هیچ‌کس در این باره حرف نمی‌زد (No One is Talking About This) نوشته پاتریشیا لاکوود، مردان خوش شانس (The Fortune Men) نوشته نظیفه محمد، حیرت (Bewilderment) نوشته ریچارد پاورز و دایره بزرگ (Great Circle) نوشته مگی شیپ استد رقابت کرد، درباره دریافت این جایزه گفت: امسال سال فوق‌العاده‌ای برای ادبیات آفریقا بود. این جایزه را به نمایندگی از تمام داستان‌های گفته شده و ناگفته و تمام نویسندگان شناخته شده و گمنام قاره فوق‌العاده‌ام قبول می‌کنم.

جایزه ادبی بوکر پیش از این به نام بوکر مک کانل طی سال های ۱۹۶۹ تا ۲۰۰۱ و طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ به نام جایزه من بوکر شناخته می شد. این جایزه هر سال به بهترین رمان اصلی نوشته شده به زبان انگلیسی و چاپ شده در انگلیس اهدا می شود. نویسندگان شهروند کشورهای همسود (اتحادیه ای متشکل از ۵۳ کشور) به علاوه ایرلند، آفریقای جنوبی و بعدها زیمبابوه در سال های اول تا سال ۲۰۱۴ واجد شرایط دریافت این جایزه بودند، در ادامه به هر رمانی که به زبان انگلیسی نوشته شده باشد، گسترش یافت.

روند انتخاب برنده جایزه با تشکیل یک کمیته مشورتی شامل یک نویسنده، دو ناشر، یک نماینده ادبی، یک کتابفروش، یک کتابدار و یک رئیس منتصب بنیاد جایزه بوکر آغاز می شود. سپس کمیته مشورتی، هیات داوران را که عضویت آن هر ساله تغییر می کند، برمی گزیند. داوران از میان منتقدان برجسته ادبی، نویسندگان، دانشگاهیان و شخصیت های برجسته عمومی انتخاب می شوند. جایزه بوکر سال گذشته برای رمان شاگی بین به داگلاس استوارت نویسنده اسکاتلندی رسید.