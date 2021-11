حضور پررنگ نمایندگان ایران در جشنواره مستند آمستردام

به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از وبسایت رسمی جشنواره ایدفا، متولیان جشنواره بین‌المللی مستند آمستردام نامزدهای سی‌وچهارمین دوره از این جشنواره را در شاخه‌های مختلف اعلام کردند.

در بخش رقابت بین‌المللی این جشنواره ۱۴ نامزد معرفی شدند که عبارتند از: پس از انقلاب (After a Revolution) ساخته جووانی بوکومینو، ساحل اینچاکیرادوس (The Beach of Enchaquirados) از ایوان مورا مانزانو، کودکان مه (Children of the Mist) به کارگردانی دیم ها لی، روز بعد (Day after) به کارگردانی قمر احمد سیمون، دلخوشی‌ها (The Delights) ساخته ادواردو کرسپو، حسی که بر اتاق حاکم بود (How the Room Felt) ساخته کتوان کاپانادزه، سفری به خورشید (Journey to the Sun) از سوزانا دسوزا و آنسگر شفر، آقای لندزبرگیس (Mr. Landsbergis) ساخته سرگئی لوزنیتسا، آنکه فرار می‌کند روح است (The One Who Runs Away Is the Ghost) ساخته کین یوان لی، تامادن (Taamaden) به کارگردانی سیدو سیسه، هزاران آتش (A Thousand Fires) از سعید تاجی فرخی، بدنت را به سمت آفتاب برگردان (Turn Your Body to the Sun) از آلیونا فان در هرست، ودت (Vedette) ساخته کلودین بوریس و پاتریس چاگنارد و به کجا رهسپاریم (Where Are We Headed) از روسلن فدوتو.

در بخش رقابتی مستندهای کوتاه نیز ۲۰ مستند از کشورهای مختلف با هم رقابت خواهند کرد که مستند من سعی می‌کنم فراموش نکنم (I Am Trying to Remember) ساخته پگاه آهنگرانی یکی از آنهاست. آهنگرانی در این مستند کوتاه می‌کوشد با استفاده از مجموعه‌ای از عکس‌ها، ویدئوها و خاطرات دوران کودکی خود خاطره انقلاب ایران را زنده کند.

مستند من سعی می‌کنم فراموش نکنم تنها نماینده ایران در سی و چهارمین دوره جشنواره ایدفا نیست. مهدی زمانپور کیاسری با مستند آب، باد، خاک و نان (Water, Wind, Dust, Bread) در بخش مستند جوانان با مستندهایی از هند، اسپانیا و بلژیک رقابت می‌کند و چهره‌پرداز (Makeup Artist) به کارگردانی جعفر نجفی و مشق امشب (Tonight’s Homework) ساخته اشکان نجاتی و مهران نعمت اللهی نمایندگان ایران در جمع ۲۱ نامزد بخش luminous این جشنواره هستند.

سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی آمستردام از ۱۷ تا ۲۸ نوامبر (۲۶ آبان تا ۷ آذر ۱۴۰۰) در کشور هلند برگزار می‌شود.