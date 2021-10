به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روابط عمومی فیلم، فیلم سینمایی تا ۱۰ بشمار در اولین حضور بین‌المللی خود به بیستمین جشنواره فیلم روت ۶۶ Route/ آمریکا راه یافت.

این فیلم ایرانی با چهار فیلم دنیای کیونگمی از جمهوری کره به کارگردانی جیهیون کو، Who Is it از آمریکا، ساخته جیم منزا، Bone Cage از کشور کانادا، به کارگردانی تیلور اولسون و Holes in the Sky از آمریکا به کارگردانی اش همیلتون رقابت خواهد کرد.

بیستمین جشنواره روت ۶۶ از ۵ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ ( ۱۴ تا ۲۴ آبان) برگزار خواهد شد.

فیلم سینمایی تا ۱۰ بشمار به نویسندگی کیانوش اسلامی و تهیه‌کنندگی و کارگردانی فرید ولی زاده روایتگرچند ساعته یک زوج با اختلاف سنی زیاد است که تا جایی که می توانند شروع به راه رفتن می کنند تا یکی از آنها بیهوش شود و هرکسی که زودتر بیهوش می‌شود باید تصمیم برنده را هر طور که باشد پیروی کند و در عین حال تصمیمی عجیب هر دو را به چالش می‌کشد... .

منوچهر زنده‌دل، غزال نظر، الناز باطنی، مانیا بابایی، بهرام حسینی، آرش یزدان و امیر نظر از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

پخش بین‌المللی این فیلم ۸۵ دقیقه ای برای شرکت در جشنواره های بین المللی بر عهده موسسه فوژان فیلم است. فیلم سینمایی تا ۱۰ بشمار پنجمین ساخته فرید ولی‌زاده بازیگر سینما، صرفا در مقام کارگردانی است. وی پیش از این ۱۵ اثر سینمایی را در مقام بازیگری، کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی در کارنامه هنری خود دارد.