انهدام باند فروش آثار هنری تقلبی در اسپانیا

به گزارش عصر سه‌شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین، پلیس اسپانیا باندی را که از اینترنت برای فروش نقاشی‌های تقلبی از هنرمندانی چون فرانسیسکو گویا، خوزه بنلیور و گیل و نیکلاس فالکو استفاده می‌کرد، در والنسیا منهدم و ۶ نفر از اعضای آن را بازداشت کرد.

جرقه تحقیقات افسران دایره میراث تاریخی پلیس والنسیا درباره این پرونده زمانی روشن شد که درباره اصل بودن نقاشی ستایش سه مرد خردمند (The Adoration of the Three Wise Men) اثر فالکو مشکوک شدند. این تابلو ۱۸ هزار یورو خریداری و به قیمت ۴۵ هزار یورو به فروش گذاشته شده بود. نقاشی فالکو که به عنوان یک نسخه اصل متعلق به قرن شانزدهم به فروش اینترنتی گذاشته شده بود، تقلبی از آب درآمد و پلیس را به حلقه‌ای از جاعلان رساند که سعی داشتند بیش از ۳۰ نقاشی را به صورت برخط بفروشند. ماموران پلیس در عملیاتی ۲۷ اثر هنری را که در مجموع ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو قیمت گذاری شده بودند، توقیف کرده و از یک عملیات جعل نه چندان پیچیده پرده برداشتند که با صدور گواهی‌ اصالت جعلی همراه بود. در بین این نقاشی‌های مصادره شده، تاببوی معروف لقاح مطهر (An Immaculate Conception) از گویا هم وجود داشت که ۹۰۰ هزار یورو قیمت گذاری شده بود.

آثار جعلی به فروش گذاشته شده، گواهی اصالت تقلبی هم داشتند

پلیس محلی والنسیا با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفت: روش های جعل این باند به سادگی قرار دادن یک تکه کاغذ روی امضای یک نقاشی و جایگزینی آن با یک امضای دیگر، استفاده از دو روی بوم و استفاده از مشعل جوشکاری برای تقلید از ورآمدگی رنگ بود.

کارشناسان موسسه حفاظت، مرمت و بازرسی والنسیا، موزه هنرهای زیبای این شهر و موزه بنلیور برای بررسی‌های بیشتر فراخوانده شدند و مشخص شد ۱۸ مورد از ۲۷ اثر تقلبی هستند. ۷ نفر از اعضای این باند با اتهام جعل و کلاهبرداری محاکمه شدند، از این تعداد ۳ نفر ۱۰ ماه حبس، ۳ نفر حکم سه ماهه گرفتند و یک نفر تبرئه شد.

پلیس والنسیا ماه مارس گذشته (فروردین- اردیبهشت ۱۴۰۰) نیز سه نقاشی جعلی را که به گویا، ال گرکو و آمادئو مودیلیانی منسوب شده و به مجموع قیمت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در بازار سیاه به فروش گذاشته شده بودند، توقیف کرده بود.