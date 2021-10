به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگی ایرنا، فیلم کوتاه هاوائی به تهیه کنندگی و کارگردانی مرتضی فریدونی برنده جایزه بزرگ یازدهمین دوره جشنواره جهانی فیلم های تک پلان کرواسی شد. آئین اختتامیه این جشنواره بین المللی در زاگرب برگزار شد.

جشنواره One Take Film Festival (جشنواره فیلم تک پلان) مختص فیلم هایی است که با یک نمای بلند یا به اصطلاح Long take ساخته شده‌اند. این جشنواره به صورت حضوری و آنلاین از ۲۲ تا ۲۴ اکتبر (۳۰ مهر تا ۲ آبان) در زاگرب پایتخت کرواسی برگزار شد.

هاوائی که اولین تجربه کارگردانی مرتضی فریدونی است داستانی اجتماعی دارد و در نوشهر مازندران فیلم برداری شده است.

در خلاصه داستان آمده: «تو بگو اون کاری که نباید می‌کردی رو نکردی، من هر چی دیدم رو فراموش می‌کنم!»

امیرحسین آصفی، سونیا فریال، الهه فرازمند، زهرا آقاپور، الهام غلامی، ایمان لطف الهی، مهراد کمالی و فریبرز زیده سرایی بازیگاین فیلم کوتاه هستند.