کارگردان «حس ششم» در راس هیات داوران جشنواره برلین

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، کارلو چاتریان (Carlo Chatrian) دبیر هنری جشنواره بین‌المللی فیلم برلین ضمن اعلام این خبر گفت: خوشحال و مفتخرم که ام. نایت شیامالان دعوت ما را برای ریاست هیات داوران جشنواره پذیرفت. وی در طول حرفه خود دنیایی را شکل داده است که در آن ترس‌ها و تمایلات پهلو به پهلوی هم می‌ایستند، دنیایی که در آن جوانان علاوه بر نقش اصلی بودن، نیروی محرکه برای مقابله با وحشت هستند. شیامالان در صنعت فیلمسازی آمریکا یک چهره بی‌مانند است، فیلمسازی که به نگرش خود پایبند مانده است. این پایبندی به ایده‌آل‌ها چیزی است که دنبالش بودیم.

شیامالان در این باره گفت: من همیشه در سیستم هالیوود حس یک فیلمساز مستقل را داشتم. دقیقا چیزهایی که در ما متفاوت و نامتعارف هستند صدایمان را تعریف می‌کنند. من سعی کرده‌ام این ویژگی‌ها را در خودم حفظ کنم و دیگران را نیز تشویق کنم تا این ابعاد از شخصیت خود را در هنر و خودشان حفظ کنند. این که از من خواسته شد جزئی از برلیناله باشم برایم خیلی معنی دارد. این بزرگترین مجوز برای یک فیلمساز است. این که بتوانم از بهترین استعدادهای جهان در حوزه قصه گویی حمایت و تجلیل کنم هدیه‌ای است که با کمال میل پذیرفتم.

بعد از آن که تداوم شیوع کرونا باعث شد جشنواره برلین امسال به صورت ترکیبی از رویدادهای حضوری و فیزیکی برگزار شود، این رویداد سینمایی سال آینده از ۱۰ تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۲ (۲۱ بهمن- ۱ اسفند ۱۴۰۰) به عنوان یک جشنواره حضوری بازخواهد گشت. رویدادهای موازی از جمله بازار فیلم اروپا از ۱۰ تا ۱۷ فوریه (۲۱- ۲۸ بهمن)، بازار تهیه کنندگی مشترک برلیناله ۱۲ تا ۱۶ فوریه (۲۳-۲۷ بهمن)، استعدادهای برلیناله ۱۲ تا ۱۷ فوریه (۲۳- ۲۸ بهمن) و صندوق جهانی سینما نیز بر برنامه های حضوری تمرکز خواهند داشت و همزمان نسخه برخط هم برگزار می‌کنند.

شیامالان که به ساخت فیلم‌های فراطبیعی و ترسناکی چون حس ششم (۱۹۹۹)، دهکده (۲۰۰۴) و بانویی در آب (۲۰۰۶) شناخته می‌شود، در سال ۱۹۹۲ با فیلم دعا با عصبانیت پا به عرصه فیلمسازی گذاشت. آخرین فیلم او که پیر (Old) نام دارد تابستان امسال در سینماهای جهان اکران شد. وی در حال حاضر در حال کار روی فیلم بعدیش با عنوان کوبیدن در کابین (Knock at the Cabin) است که فوریه سال ۲۰۲۳ (بهمن- اسفند ۱۴۰۱) روی پرده سینماها می‌رود.