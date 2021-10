پروفسور اقبال چودهری برنده جایزه مصطفی(ص) هنگام امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز تحقیقات شیمی پاکستان (H.E.J) که به منظور گسترش ارتباطات علمی و تحقیقاتی منعقد شد افزود: به همگرایی، اتفاق نظر و توسعه همکاری با دانشمندان جهان اسلام امید دارم.

به گزارش روز سه شنبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پروفسور اقبال چودهری رییس مرکز بین المللی علوم شیمیایی و بیولوژیکی در ادامه از گسترش همکاری ها با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمینه تحقیقات و فناوری ابراز خرسندی کرد و گفت: پروژه های پژوهشی در مراکز این دانشگاه با کیفیت بالایی انجام می شود.

وی انعقاد تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیقات شیمی پاکستان با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را زمینه ساز گسترش مطالعات و بهره گیری از ظرفیت حداکثری دانشی به منظور کاهش چالش های نظام سلامت دانست.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در این دیدار که در مرکز تحقیقات فیتوشیمی دانشکده داروسازی دانشگاه انجام شد از گسترش همکاری های علمی و تحقیقاتی با مرکز تحقیقات شیمی پاکستان (H.E.J) به عنوان دریچه ای نوین برای گسترش مطالعات بین بخشی با هدف بهبود کیفیت زندگی مردم یاد کرد.

دکتر علیرضا زالی با اشاره به ماموریت های دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور، عنوان کرد: اساتید و اعضای هیات علمی با تعریف پروژه های مطالعاتی در راستای حل مسائل و چالش های موجود در جامعه و سیستم سلامت تلاش می کنند و خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به ویژه دانشکده داروسازی، همواره در این مسیر پیشتاز بوده و برای شناسایی نیازهای عموم مردم تلاش می کند.

رییس دانشگاه یکی از مهمترین دستاوردهای دانشکده داروسازی دانشگاه را همکاری با آزمایشگاه جامع تحقیقاتی، مرکز تحقیقات فیتوشیمی دانشگاه و سایر موسسات و مراکز سلامت محور در کشور برای توسعه علوم بین بخشی و تحقق مفهومی نوین همراستا با نیازهای جامعه اعلام کرد.

در حاشیه امضای قرار داد همکاری علمی بین دو کشور، با حضور دکتر اقبال چودهری، مرکز توسعه و تجاری سازی فراورده های طبیعی ( center for development and commercialization of natural products ) افتتاح شد و اولین کپسول ژلاتینه نرم روده ای در ایران نیز رونمایی شد.

در ادامه از بیو بانک مرکزی دانشگاه، آزمایشگاه آنژیوژنز، دستگاه rotary evaporator و دستگاه سنجش غشایی کوریوالانتوئیک chorioallantoic membrane (CAM) assay نیز بازدید کردند.