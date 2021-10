تغییر تاریخ اکران چند فیلم مهم هالیوودی

به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ورایتی، کمپانی دیزنی در تصمیمی جدید تاریخ اکرانی برخی از مهمترین فیلم‌های آینده خود را تغییر داده است. به این ترتیب فیلم دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) به جای ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۴۰۱)، ۶ مه (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱) اکران خواهد شد و ثور: عشق و تندر (Thor: Love and Thunder) به جای ۶ مه (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱) هشتم ژوئیه (۱۷ تیر ۱۴۰۱) روی پرده سینماها خواهد رفت. به دنبال این تغییرات اکران دنباله پلنگ سیاه (Black Panther) از ۸ ژوئیه (۱۷ تیر ۱۴۰۱) به ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان ۱۴۰۱) موکول شد و قرار شد فیلم مارول‌ها (The Marvels) اوایل سال ۲۰۲۳ و مرد مورچه ای و زنبورک (Ant-Man and the Wasp) ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۳ (۶ مرداد ۱۴۰۲) اکران شوند.

دیزنی در کنار تغییر تاریخ اکران فیلم‌های خود از دنیای سینمایی مارول، تاریخ اکران قسمت پنجم از مجموعه ایندیانا جونز را نیز نزدیک به یک سال به تعویق انداخت. این فیلم با بازی هریسون فورد که هنوز عنوانی ندارد به جای ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۲ (۷ مرداد ۱۴۰۱)، ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ (۹ تیر ۱۴۰۲) روی پرده سینماها خواهد رفت.

این تغییر بزرگ در جدول اکران فیلم های دیزنی پس از آن که فیلم شانگ چی و افسانه ده حلقه جای پای خود را به عنوان یکی از فیلمهای موفق گیشه محکم کرد و در آستانه اکران فیلم جاودانه‌ها که قرار است ۵ نوامبر (14 آبان 1400) روی پرده برود، انجام شد. به گفته یک منبع آگاه در دیزنی، این تغییرات مربوط به روند تولید فیلم‌هاست و ربطی به نگرانی از بازگشت تماشاچیان به سینماها ندارد. به عنوان مثال دنباله پلنگ سیاه هنوز در آتلانتا در حال فیلمبرداری است ئ از آنجایی که دنیای سینمایی مارول به دنیایی به هم پیوسته و دقیق شامل ده ها فیلم و سریال جدید تبدیل شده است، هر تاخیر در تولید روی باقی فیلمهای اثر دومینویی خواهد داشت. در مورد تاخیر در اکران ایندیانا جونز ۵ نیز دلیل آن است که شانه فورد ۷۹ ساله در ماه ژوئن سر صحنه فیلمبرداری آسیب دید و باعث شد برای مدتی از همکاری با تیم باز بماند. اگرچه جیمز منگولد کارگردان پروژه به فیلمبرداری بدون حضور فورد ادامه داد اما صحنه‌های محدودی هستند که فورد در آنها حضور ندارد بنابراین روند فیلمبرداری به ناچار به درازا کشیده شد.

ویروس کرونا برنامه استودیوهای هالیوودی برای اکران مهمترین فیلمهایشان را تغییر داده است و بسیاری از این فیلمها، با دور زدن سنت همیشگی، همزمان در سینماها و سرویس‌های پخش اینترنتی اکران شدند. اما دیزنی پس از استفاده از این الگوی توزیع در اکران فیلمهایی چون بیوه سیاه، کروئلا و انیمیشن رایا و آخرین دراگون بار دیگر به اکران اختصاصی روی پرده سینماها روی آورده است و فیلم‌های سال ۲۰۲۱ این استودیو تنها ۴۵ روز بعد از اکران سینمایی در پلتفرم‌های دیجیتال عرضه خواهند شد. البته این استودیو هنوز درباره اکران فیلمهای سال ۲۰۲۲ به بعد خود برنامه مشخصی ندارد.