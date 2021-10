به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان که از ۶ اکتبر (۱۴ مهر) کار خود را با نمایش فیلم بهشت: پیش به سوی سرزمین خوشبختی (Heaven: To the Land of Happiness) به کارگردانی ایم سانگ سو آغاز کرده بود، دیروز (جمعه، ۲۳ مهر) با اعلام برندگان در شاخه‌های مختلف به کار خود پایان داد.

فیلم‌های آپارتمانی با دو زن (The Apartment With Two Women) از کره و بدرود ای زادگاه من (Farewell, My Hometown) به طور مشترک جایزه بخش رقابتی جریان های نوی جشنواره بوسان را برای فیلمسازان نوظهور آسیایی کسب کردند و فیلم‌های مشت گنسن (Gensan Punch) و متجاوز (The Rapist) جایزه کیم جی سئوک را با یکدیگر قسمت کردند.

سینمای ایران امسال نیز با دست پر به جشنواره بوسان رفته بود؛ دو فیلم سیارک ساخته مهدی حسینی وند علی پور و کارگردان غایب ساخته آروند دشت آرای نماینده سینمای ایران در بخش جریان‌های نو بودند و فیلم قهرمان از اصغر فرهادی در بخش آیکونز (ICONS) این رویداد به نمایش گذاشته شد. فیلم‌های قصیده گاو سفید، مرد ابری، مونالیزا و ماه خونین، روزی که زن شدم و تخته سیاه دیگر نمایندگان سینمای ایران در این جشنواره معتبر آسیایی بودند.

به گفته متولیان برگزاری جشنواره بوسان، تنها تست کرونای یک مهمان این رویداد در بوسان مثبت شد. از کارکنان این جشنواره تا دو هفته دیگر تست کرونا گرفته خواهد شد. با توجه به محدودیت‌ها و نگرانی‌های ناشی از ویروس کرونا جشنواره بوسان امسال تنها ۶۰ میهمان خارجی داشت.