به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین، نقاشی خودویرانگر دختری با بادکنک (Girl With Balloon) از بنکسی در حراجی ساتبیز لندن بالای ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار پوند (۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار) چکش خورد و رکورد جدیدی برای این هنرمند سرشناس و در عین حال ناشناس به جا گذاشت.

ارزش تخمینی این اثر که بعد از ریز ریز شدن توسط یک دستگاه کاغذ خردکنی، عشق در سطل زباله است (Love is in the Bin) نام گرفت با ارزش تخمینی ۴ تا ۶ میلیون پوند به مزایده گذاشته اما در نهایت بیش از سه برابر این مقدار فروخته شد.

این اثر خودویرانگر قبل از آن که به این روز بیفتد در سال ۲۰۱۸ در یک حراجی به قیمت ۱ میلیون پوند به یک زن اروپایی فروخته شده بود. لحظاتی بعد از پایان مزایده، زنگ‌های هشدار به صدا درآمدند و بوم تابلو از یک دستگاه کاغذ خردکنی که پایین قاب بزرگ و ویکتوریایی آن تعبیه شد عبور کرد، ریز ریز شد و تنها چیزی که در بوم باقی ماند بادکنک قلبی شکل و قرمز رنگ دخترک روی زمینه سفید بود.

اثر دختری با بادکنک از تصویر دختر بچه‌ای که دستش را به سمت یک بادکنک قرمز دراز کرده، اولین بار روی دیواری در شرق لندن به تصویر درآمد و سپس بارها و بارها بازآفرینی شد. این اثر یکی از معروف‌ترین آثار بنکسی است.

بنکسی یک هنرمند خیابانی اهل بریستول انگلیس است که اگرچه تا به امروز هویت خود را از جهان مخفی کرده آثارش به قیمت میلیون‌ها پوند فروخته می‌شوند. این هنرمند انگلیسی در سال‌های اخیر در هنر خود بیش از پیش به سمت نقد سیاسی حرکت کرده و به انتقاد از موضوعات مختلف از رفتار نامناسب با پناهجویان گرفته تا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌پردازد. این هنرمند انگلیسی در کارزار هنری خود همچنین از اولویت‌های بازار بین المللی هنرهای زیبا انتقاد کرده است.

بنکسی به دنبال شیوع کرونا، اثری را نیز در تجلیل از کادر درمان کشید که در ماه مارس (اسفند گذشته) به مزایده گذاشته شد. این اثر به قیمت ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار پوند به فروش رسید و رکورد حراج‌ آثار این هنرمند در جهان را شکست. در این نقاشی که تغییردهنده بازی نام دارد، یک کودک به تصویر کشیده شده است که عروسک‌های بتمن و مرد عنکبوتی خود را به کناری انداخته و به جای آنها با عروسک یک پرستار ابرقهرمان بازی می‌کند. این نقاشی در جریان موج اول شیوع کرونا به بیمارستانی در انگلیس اهدا شد