معرفی نامزدهای جایزه شعر «تی‌. اس. الیوت ۲۰۲۱»

به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی لیترری هاب، ریموند انتروباس با کتاب همه اسامی داده شده (All the Names Given )، سلیما هیل با مردانی که به کبوترها غذا می‌دهند (Men Who Feed Pigeons )، ویکتوریا کنفیک با مجموعه بخور یا هردو از گرسنگی خواهیم مرد (Eat or We Both Starve)، هانا لو با کتاب شعر بچه‌ها (The Kids) و کوین یانگ با سنگ‌ها (Stones) به رقابت نهایی برای جایزه ۲۵ هزار پوندی تی اس الیوت راه یافتند.

کایو چینگونی شاعر ۳۴ ساله اهل زامبیا، مایکل سیمونز رابرتز شاعر انگلیسی، دانیل اسلومن شاعر ۳۴ ساله انگلیسی، جوئل تیلور شاعر، نویسنده و نمایشنامه‌نویس و جک آندروود شاعر از دیگر اسامی حاضر در فهرست ده‌نفره نامزدهای نهایی این جایزه معتبر ادبی هستند.

جایزه تی‌.اس‌.الیوت یکی از معتبرترین و باارزش‌ترین جوایز ادبی انگلیس است که هر ساله توسط بنیاد تی.اس.الیوت به بهترین اثر در حوزه شعر اهدا می‌شود. برنده این جایزه مبلغ نقدی ۲۵ هزار پوندی دریافت می‌کند و به هرکدام از شاعرانی که به فهرست نامزدهای نهایی راه یافته باشند، هزار و پانصد پوند اهدا می‌شود. جایزه تی.اس.الیوت تنها جایزه اصلی معتبر در حوزه شعر است که قضاوت درباره برنده آن صرفا به دست تیمی از شاعران شناخته‌شده صورت می‌گیرد.

سال گذشته بانو کاپیل (Bhanu Kapil) شاعر ۵۳ ساله انگلیسی با مجموعه شعر چگونه یک قلب را بشوییم این جایزه را از آن خود کرد.

برنده سال ۲۰۲۱ جایزه تی‌.اس. الیوت ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ (۲۰ دی ۱۴۰۰) اعلام خواهد شد.