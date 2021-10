خالق «سفیدبرفی» و «پینوکیو» درگذشت

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ورایتی، روثی تامپسون (Ruthie Tompson) انیماتور مطرح آمریکایی که کار خود را در استودیوهای والت دیزنی در دوران اولین عصر طلایی دیزنی به عنوان یک نقاش آغاز کرد و کار بر روی انیمیشن‌های معروفی چون سفیدبرفی و هفت کوتوله و پینوکیو را در کارنامه داشت، در ۱۱۱ سالگی در خواب درگذشت.

تامپسون نزدیک به ۴۰ سال با والت دیزنی همکاری کرد و در سال ۱۹۷۵ پس از تکمیل کار انیمیشن نجات دهندگان (The Rescuers) بازنشسته شد. وی یکی از اولین سه زنی بود که در سال ۱۹۵۲ به عضویت در اتحادیه بین المللی عکاسان دعوت شدند. تامپسون در سال ۲۰۰۰ به عنوان قدیمی ترین کارمند والت و روی دیزنی لقب «افسانه دیزنی» را گرفت، افتخاری که برای قدردانی از خدمات برجسته افراد به شرکت والت دیزنی به آنها اعطا می‌شود.

تامپسون در ژوئیه سال ۱۹۱۰ در پورتلند آمریکا به دنیا آمد، در بوستون بزرگ شد و در سال ۱۹۱۸ همراه خانواده به کالیفرنیا نقل مکان کرد. آشنایی تامپسون با دیزنی مدتها پیش از آن که در این کمپانی استخدام شود آغاز شد. وی در سن ۱۸ سالگی در یک آکادمی سوارکاری که والت و روی دیزنی در آن چوگان بازی می کردند مشغول به کار شد. پس از مدتی والت به تامپسون پیشنهاد کار در دپارتمان جوهر و نقاشی کمپانی دیزنی داد و او در آنجا به پرداخت و تکمیل اولین فیلم انیمیشنی بلند کمپانی یعنی سفید برفی و هفت کوتوله (Snow White and the Seven Dwarfs) کمک کرد.

این انیماتور مطرح به زودی در مدتی کوتاه ارتقا گرفت و به مقام تاییدکننده نهایی و برنامه ریز صحنه رسید. از جمله انیمیشن‌هایی که روثی تامپسون در دوران چهل سال همکاری خود با دیزنی روی آنها کار کرد می‌توان به پینوکیو (۱۹۴۰)، فانتازیا (۱۹۴۰)، دامبو (۱۹۴۱)، زیبای خفته (۱۹۵۹)، مری پاپینز (۱۹۶۴) و رابین هود (۱۹۷۳) اشاره کرد.