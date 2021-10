جایزه ملی کتاب آمریکا نامزدهای نهایی خود را شناخت

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی لیترری هاب، بنیاد ملی کتاب آمریکا روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۰) ۲۵ نامزد نهایی جایزه ملی کتاب در پنج بخش ادبیات داستانی، ادبیات غیرداستانی، آثار ترجمه شده، شعر و ادبیات جوان را معرفی کرد. آنتونی دوئر با رمان سرزمین ابر فاخته (Cloud Cuckoo Land)، اورن گراف با ماتریکس (Matrix)، لرد هانت با زوری (Zorrie)، رابرت جونز با پیامبران (The Prophets) و جیسون مات با عجب کتابی (Hell of a Book) به رقابت نهایی برای جایزه بهترین کتاب داستانی راه یافتند.

در بخش ادبیات غیرداستانی نیز حنیف عبدالرقیب با کتاب شیطان کوچک در آمریکا: یادداشت‌هایی در تحسین اجرای سیاهان (A Little Devil in America: Notes in Praise of Black Performance)، لوکاس بسیر با کتاب تمام شدن: در جست‌وجوی آب در دشت‌های مرتفع (Running Out: In Search of Water on the High Plains)، گریس ام. چو با به طعم جنگ (Tastes Like War: A Memoir)، نیکول یوستاس با پوشیده در شب: داستانی از کشتار و عدالت قومی در آمریکای نوپا (Covered with Night: A Story of Murder and Indigenous Justice in Early America) و تیا مایلز با کتاب هر آنچه بر دوش داشت (All That She Carried) به فهرست نامردهای نهایی راه یافتند.

اجسام شناور (Floaters) از مارتین اسپادا و هزاران بار گنج خود را گم می‌کنی (A Thousand Times You Lose Your Treasure) از هوآ نگوین به جمع پنج رقیب نهایی برای جایزه بهترین شعر پیوستند و زمستان در سوکچو (Winter in Sokcho) نوشته الیسا شوآ دوساپین از زبان فرانسه با برگردان آنیسا عباس هیگینز، بهشت شکوفه هلو (Peach Blossom Paradise) نوشته ژی فی از زبان چینی با برگردان کنعان مورس، قلمرو گرگ و میش (The Twilight Zone) نوشته نونا فرناندز از زبان اسپانیایی با برگردان ناتاشا ویمر به فهرست ۵ نامزد نهایی آثار ترجمه شده راه یافتند.

از پنج نامزدی که به مرحله نهایی رقابت برای جایزه بهترین اثر در حوزه ادبیات جوان راه یافتند نیز می‌توان به افسانه خاله پو (The Legend of Auntie Po)، شب گذشته در کلوب تلگراف (Last Night at the Telegraph Club) و انقلاب در روزگار ما: وعده حزب پلنگ سیاه به مردم (Revolution in Our Time: The Black Panther Party’s Promise to the People) اشاره کرد.

برندگان هر پنج بخش ۱۷ نوامبر (چهارشنبه، ۲۶ آبان) در مراسم اهدای جوایز ملی کتاب که امسال نیز به دلیل تداوم شیوع کرونا به صورت برخط برگزار می‌شود، اعلام خواهند شد. پنج برنده نهایی علاوه بر ۱۰ هزار جایزه نقدی یک مدال و تندیس برنز دریافت می‌کنند و فینالیست‌ها هر کدام علاوه بر یک هزار دلار جایزه نقدی، یک مدال برنز جایزه می‌گیرند.