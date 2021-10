پیشگیری از رماتیسم مفصلی با واکسن

به گزارش روز پنجشنبه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا از پایگاه خبری ساینس، رماتیسم مفصلی یک بیماری خودایمنی مزمن است که باعث درد مفاصل، تورم و التهاب می‌شود. علیرغم درک برخی از عوامل ژنتیکی و محیطی موثر در بروز آرتریت روماتوئید،‌ هنوز محققان به درستی دلیل این بیماری و نحوه کنترل و تسکین آن را نمی‌دانند. با این حال مطالعات نشان می‌دهد میکروبیوم روده نقش مهمی در بروز این عارضه دارد.

رماتیسم مفصلی زمانی رخ می‌دهد که سیستم ایمنی بدن به بافت سالم حمله و آن را مورد تجزیه قرار می‌دهد. در بیماری رماتیسم مفصلی، پوشش مفاصل دست، زانو و مچ مورد حمله قرار می‌گیرد. علیرغم شیوع این بیماری، هیچ درمان قطعی برای آن وجود ندارد و محققان به دنبال روش‌های موثر درمان هستند.

محققان دانشگاه تولدو مطالعات گسترده‌ای در این مورد انجام داده‌اند و سالها روی پروتئینی به نام ۱۴-۳-۳ زتا و نقش آن در پاتولوژی ایمنی مطالعه کردند. مطالعات قبلی نشان داد این پروتئین محرکی برای آرتریت روماتوئید محسوب می‌شود. مطالعات جدید نشان داد حذف این پروتئین از طریق فناوری ویرایش ژن باعث رماتیسم مفصلی شدید در مدل‌های حیوانی می‌شود.

در ادامه محققان با استفاده از این پروتئین، واکسنی ساختند که بر مبنای پروتئین خالص‌ رشد داده شده در سلول باکتریایی تولید می‌شود.

آزمایش‌های حیوانی نشان داد این واکسن باعث واکنش قوی، فوری و ماندگار سیستم ایمنی شده و از بدن در برابر بیماری محافظت می‌کند و حیواناتی که واکسن را دریافت کردند، به رماتیسم مفصلی مبتلا نشدند. ادامه مطالعات نشان داد این واکسن باعث بهبود کیفیت استخوان می‌شود.

در حال حاضر یک درصد جمعیت جهان به این بیماری دردناک مبتلا هستند و این بیماری با داروهای کورتن کنترل می‌شود.

آرتریت (التهاب مفاصل) به التهاب دردناک در ناحیه مفاصل گفته می‌شود که یکی از بزرگترین معضلاتی است که افراد به مرور زمان و با گذشت سن با آن مواجه می‌شوند. استئوآرتریت (آرتروز)، آرتریت روماتوئید (رماتیسم مفصلی)، آرتریت عفونی، ورم مفاصل پسوریاتیک و نقرس، پنج گروه عمده آرتریت محسوب میشوند. آرتریت روماتوئید یک بیماری خودایمنی مزمن و شایع است.

واکسن رماتیسم مفصلی ثبت اختراع شده است و محققان به دنبال شرکای تجاری برای ساخت و توسعه آن هستند.

نتایج این مطالعه در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.