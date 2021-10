رکوردشکنی فیلم جدید «تام هاردی» در گیشه پساکرونایی سینما

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ورایتی، فیلم ونوم: بگذار کارنیج بیاید (Venom: Let There Be Carnage) در اکران افتتاحیه ۹۰ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار فروش کرد و رکورد جدیدی در گیشه پساکرونایی آمریکا به جا گذاشت. این فروش شگفت‌انگیز کورسوی امیدی برای سینماهای کرونازده بود و بار دیگر قدرت مارول را بر گیشه ثابت کرد.

قسمت دوم از فیلم ونوم محصول استودیو فیلمسازی سونی پیکچرز بوده و از دنیای سینمایی مارول که این اواخر دو مورد از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال یعنی شانگ چی و افسانه ده حلقه و بیوه سیاه را اکران کرد، جداست. آنطور که از سه روز اول اکران ونوم پیداست، این فیلم در مسیر پیوستن به این دو فیلم در فهرست پرفروش‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۱ قرار دارد. ونوم فعلا فقط در سینماها اکران می‌شود و خبری از اکران روی سرویس‌های پخش اینترنتی نیست، عاملی که می‌تواند بیش از پیش به بلیت فروشی‌ها کمک کرده است.

ونوم: بگذار کارنیج بیاید با بازی تام هاردی در نقش محافظ مرگبار، رکورد فیلم بیوه سیاه در ماه ژوئیه (تیر ۱۴۰۰) را شکست. این فیلم با بازی اسکارلت جوهانسون در اکران افتتاحیه ۸۰ میلیون دلار در سینماها فروش کرد و از سرویس پخش اینترنتی دیزنی پلاس هم ۶۰ میلیون دلار درآمد داشت. پس از ونوم و بیوه سیاه بیشترین فروش افتتاحیه مربوط به فیلم های شانگ چی و سریع و خشن ۹ بود که به ترتیب ۷۵ و ۷۰ میلیون دلار فروش کردند. بیشتر افرادی که به تماشای این فیلم‌ها نشستند مردان جوان بودند. این رویه در مورد فیلم ونوم نیز صادق بود: ۶۵ درصد تماشاچیان مرد بودند و ۵۵ درصد آنها زیر ۲۵ سال سن داشتند.

نکته قابل توجه دیگر این که فروش افتتاحیه ونوم: بگذار کارنیج بیاید با وجود شیوع کرونا از میزان فروش افتتاحیه قسمت اول که در سال ۲۰۱۸ اکران شد نیز بیشتر بود. ونوم ۱ در دورانی که هنوز بحران بهداشتی کرونا سینماها را هدف قرار نداده بود، اکران شد و در سه روز اول اکران ۸۰ میلیون دلار فروش کرد. با وجود نقدهای منفی، این فیلم با استقبال گسترده مردم روبه رو شد و در آمریکای شمالی و جهان به ترتیب ۲۱۳ میلیون و ۸۵۶ میلیون دلار فروش کرد.

ونوم ۲ به کارگردانی اندی سرکیس، اقتباسی از یک داستان مصور ماجراجویانه است. از بازیگران این فیلم می‌توان به تام هاردی، وودی هارلسون ، میشل ویلیامز ، رید اسکات و نائومی هریس اشاره کرد. هاردی در این فیلم به نقش شخصیت منفی کلاسیک فیلم‌های مرد عنکبوتی برگشته و این بار برای رویارویی با یک قاتل زنجیره‌ای صاحب قدرت‌های ویژه به نام کارنِج (با بازی وودی هارلسون) آماده می‌شود. این فیلم که با بودجه ۱۱۰ میلیون دلاری ساخته شده، در مرحله پیش نمایش ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار فروش کرد و دومین پیش نمایش بزرگ دوران کرونا را رقم زد. پیش‌بینی می‌شد این فیلم ابرقهرمانی در اکران افتتاحیه دستکم ۵۰ تا ۷۰ میلیون دلار فروش کند اما میزان فروش آن در عمل از این حدس و گمان ها هم بالاتر رفت. در سطح بین الملل نیز ونوم ۲ اکران در روسیه را با فروش ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار شروع کرده است. این فیلم هفته آینده پیش از اکران در بازارهای مهم بین المللی در کشورهای آمریکای لاتین روی پرده خواهد رفت.

فیلم ونوم: بگذار کارنیج بیاید تا رسیدن به پرده سینما مسیر پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته است. این فیلم اول قرار بود اکتبر سال ۲۰۲۰ (مهر- آبان ۹۹) اکران شود اما به دلیل شیوع کرونا یک بار تا ژوئن ۲۰۲۱ (خرداد- تیر ۱۴۰۰) به تاخیر افتاد و یک بار تا اواخر ماه سپتامبر (شهریور- مهر ۱۴۰۰). در جدیدترین تغییرات نیز قرار شد این فیلم ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) روی پرده سینماها برود. اما ونوم ۲ سرانجام زودتر از آنچه اعلام شده بود و در تاریخ اول اکتبر (۹ مهر) در سینماهای آمریکا اکران شد.