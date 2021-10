برندگان جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۱ معرفی شدند

به گزارش گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، پایگاه خبری نوبل،‌ برندگان نوبل علوم پزشکی یا فیزیولوژی را امروز دوشنبه چهارم اکتبر (دوازدهم مهرماه) معرفی کرد.

دیوید جولیس متولد ۴ نوامبر سال ۱۹۵۵ میلادی در نیویورک است و در حال حاضر در دانشگاه کالیفرنیا در سن فرانسیسکو مشغول به کار است. وی موفق به دریافت نیمی از جایزه نوبل فیزیولوژی سال ۲۰۲۱ میلادی شد.

آردم پتپوشن متولد سال ۱۹۶۷ در بیروت، لبنان است و در حال حاضر در یک موسسه پزشکی در آمریکا به نام هوارد هیوز مشغول به کار است.

بین سال های ۱۹۰۱ تا ۲۰۲۰ میلادی ۲۲۲ نفر جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی دریافت کرده‌اند.

جایزه نوبل پزشکی سال ۲۰۲۰ میلادی به طور مشترک به "هاروی جی آلتر"، "مایکل هاوتن" و "چارلز ام رایس" به دلیل "کشف ویروس هپاتیت C" تعلق گرفت.

هاروی جی آلتر متولد ۱۹۳۵ در نیویورک آمریکا است. وی توانست یک سوم از جایزه نوبل سال ۲۰۲۰ میلادی را به دلیل مشارکت در کشف ویروس هپاتیت C به دست آورد. مایکل هاوتن در انگلیس متولد شده و توانست یک سوم از جایزه نوبل سال ۲۰۲۰ را به دلیل مشارکت در کشف ویروس هپاتیت C از آن خود کند. چارلز ام رایس متولد سال ۱۹۵۲ میلادی ساکرامنتو واقع در کانادا است و او نیز توانست یک سوم از جایزه نوبل سال ۲۰۲۰ را به دلیل مشارکت در کشف ویروس هپاتیت C به دست آورد.

جایزه نوبل پزشکی سال ۲۰۱۹ میلادی به «ویلیام جی کائلین جونیور» دانشمند آمریکایی، «سِر پیتر جی رتکلیف» دانشمند انگلیسی و «گِرِگ ال اسمنزا» دانشمند آمریکایی به دلیل اکتشافات آن‌ها در زمینه این‌که «چگونه سلول‌ها قابلیت دسترسی به اکسیژن را احساس کرده و خود را با آن تطبیق می‌دهند» تعلق گرفت.

جایزه نوبل از سال ۱۹۰۱ میلادی به پاسداشت دستاوردهای فوق‌العاده محققان از سراسر جهان، در پنج زمینه فیزیک‏، شیمی، علوم‏ پزشکی‏ یا فیزیولوژی، ادبیات و برقراری صلح، اهدا شده است.

نوبل به تحقیقات پزشکی علاقه جدی داشت. او از طریق انستیتوی کارولینسکا با یک پزشک سوئدی به نام یانس سوهانسن آشنا شد و در سال ۱۸۹۰ میلادی با وی قراردادی را منعقد کرد که بر اساس آن یوهانسن مدت کوتاهی در لابراتوار نوبل واقع در منطقه سوران فرانسه مشغول به کار شد.

حوزه علوم پزشکی یا فیزیولوژی، سومین حوزه مورد علاقه نوبل بود که در وصیت نامه او جایزه‌ای برای آن تعیین شده است.

نامزدهای دریافت جایزه نوبل علوم پزشکی بر اساس سازوکاری مشخص، توسط بنیاد نوبل واقع در انیستیتوی کارولینسکا انتخاب می‌شوند و هیچ شخصی نمی‌تواند خارج از چارچوب مشخص شده‏، خود را به عنوان نامزد دریافت این جایزه معرفی کند.

دانستنی‌هایی درباره جایزه نوبل پزشکی

- بین سال های ۱۹۰۱ تا ۲۰۲۰ میلادی ۲۲۲ نفر جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی دریافت کرده‌اند.

- ۳۹ جایزه فقط به یک برنده اهدا شده است، ۳۳ جایزه بین دو نفر تقسیم شده است و ۳۹ جایزه بین سه نفر تقسیم شده است.

- از سال ۱۹۰۱ تاکنون ۱۱۱ جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی اهدا شده است.

- در سال‌های ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷، ۱۹۱۸، ۱۹۲۱، ۱۹۲۵، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱ و ۱۹۴۲ هیچ جایزه نوبلی در حوزه پزشکی یا فیزیولوژی اهدا نشده است.

- تا به حال ۱۲ زن موفق به دریافت جایزه نوبل در حوزه پزشکی شده‌اند که تنها یک نفر از آن‌ها جایزه نوبل را به تنهایی دریافت کرده است.

- دانشمند کانادایی فردریک جی. بانتینگ "Fredrick G. Banting" در سال ۱۹۲۳ میلادی در سن ۳۲ سالگی به دلیل کشف انسولین موفق به دریافت جایزه نوبل شد و توانست لقب جوان‌ترین برنده جایزه نوبل در حوزه پزشکی را به خود اختصاص دهد.

- مسن‌ترین برنده جایزه نوبل پزشکی پیتون روس ""Peyton Rous نام دارد که در سال ۱۹۶۶ میلادی و در سن ۸۷ سالگی به دلیل کشف ویروس‌های ایجادکننده تومور موفق به دریافت نوبل شد.

- تاکنون هیچ‌کس موفق به دریافت بیش از یک جایزه نوبل پزشکی یا فیزیولوژی نشده است.



آلفرد نوبل در تاریخ ۲۱ اکتبر سال ۱۸۳۳ میلادی در شهر استکهلم کشور سوئد به دنیا آمد. خانواده او از نوادگان اولاف رودبک، یک‏ نابغه مشهور سوئدی بودند که در قرن هفدهم، دوران پرشکوه قدرت نمایی سوئد در اروپای شمالی، می‌زیستند. نوبل در ۱۷ سالگی به پنج زبان زنده دنیا کاملا مسلط بود و اشعار و داستان‌هایی از وی به جای مانده است. وی همچنین به موضوعات اجتماعی و صلح علاقمند بود.

بنیاد نوبل نهادی است که در سال ۱۹۰۰ میلادی در پی تنظیم وصیت نامه آلفرد نوبل، شکل گرفت. نوبل بخش عمده ثروتش را برای جایزه‌ای درنظر گرفت که با نام خود او به برجسته‌ترین تلاش‌ها در پنج زمینه مذکور اهدا می‌شود.

زمانبندی معرفی برندگان جایزه نوبل بنابر اعلام رسمی پایگاه خبری بنیاد نوبل به قرار زیر است:

- علوم پزشکی دوشنبه ۴ اکتبر ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح به وقت ساعت تابستانی اروپای مرکزی (CEST)

- فیزیک سه‌شنبه ۵ اکتبر ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه صبح به وقت ساعت تابستانی اروپای مرکزی (CEST)

- شیمی چهارشنبه ۶ اکتبر ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه صبح به وقت ساعت تابستانی اروپای مرکزی (CEST)

- ادبیات پنج‌شنبه ۷ اکتبر ساعت ۱۳ بعد از ظهر به وقت ساعت تابستانی اروپای مرکزی (CEST)

- صلح جمعه ۸ اکتبر ساعت ۱۱ صبح به وقت ساعت تابستانی اروپای مرکزی (CEST)

- علوم اقتصادی دوشنبه ۱۱ اکتبر ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه صبح به وقت ساعت تابستانی اروپای مرکزی (CEST)