به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، فیلم ونوم: بگذار قتل عام شود (Venom: Let There be Carnage) با تزریق آدرنالین مورد نیاز به گیشه کرونازده آمریکا، در پیش‌نمایش‌های روز پنجشنبه (۸ مهر) ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار فروش کرد و پس از فیلم بیوه سیاه که دو ماه پیش به سینماها آمد و در مرحله پیش‌نمایش ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار فروخت، دومین پیش‌نمایش بزرگ دوران پساکرونا را به نام خود ثبت کرد. ونوم در پیش‌نمایش از فیلم‌های موفق و پرفروشی چون شانگ چی و افسانه ده حلقه (۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار) و سریع و خشن ۹ (۷ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار) هم جلو زد.

ونوم ۲ به کارگردانی اندی سرکیس، اقتباسی از یک داستان مصور ماجراجویانه است. از بازیگران این فیلم می‌توان به تام هاردی، وودی هارلسون ، میشل ویلیامز ، رید اسکات و نائومی هریس اشاره کرد. هاردی در این فیلم به نقش شخصیت منفی کلاسیک فیلم‌های مرد عنکبوتی برگشته و این بار برای رویارویی با یک قاتل زنجیره‌ای صاحب قدرت‌های ویژه به نام کارنِج (با بازی وودی هارلسون) آماده می‌شود. پیش‌بینی می‌شد این فیلم ابرقهرمانی در اکران افتتاحیه دستکم ۵۰ میلیون دلار فروش کند اما با توجه به استقبال شگفت‌انگیز از پیش‌نمایش آن، فروش این فیلم در اکران افتتاحیه می‌تواند به ۷۰ میلیون دلار هم برسد.

فیلم ونوم: بگذار قتل عام شود تا رسیدن به پرده سینما مسیر پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته است. این فیلم اول قرار بود اکتبر سال ۲۰۲۰ (مهر- آبان ۹۹) اکران شود اما به دلیل شیوع کرونا یک بار تا ژوئن ۲۰۲۱ (خرداد- تیر ۱۴۰۰) به تاخیر افتاد و یک بار تا اواخر ماه سپتامبر (شهریور- مهر ۱۴۰۰). در جدیدترین تغییرات نیز قرار شد این فیلم ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) روی پرده سینماها برود. اما ونوم ۲ سرانجام زودتر از آنچه اعلام شده بود و در تاریخ اول اکتبر (۹ مهر) در سینماهای آمریکا اکران شد.