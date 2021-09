«کفش» بهترین فیلم جشنواره اوکراین شد

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روابط عمومی باشگاه فیلم سوره، فیلم کوتاه کفش به کارگردانی حسین دارابی جایزه بهترین فیلم جشنواره بین المللی let there be goodness اوکراین را از آن خود کرد.

فیلم کوتاه کفش به تهیه کنندگی محمدرضا شفاه با مضمونی مرتبط با خیرخواهی و نوع‌دوستی یکی از تولیدات باشگاه فیلم سوره است که توانست در جشنواره let there be goodness اوکراین جایزه بهترین فیلم جشنواره را از آن خود کند.

حسین دارابی که به دلیل ملاحظات بهداشتی نتوانست در این مراسم حضور یابد، در پیام تصویری با اشاره به گفت: خیلی خوشحالم که زبان سینما می تواند بین ملت ها و ادیان و تفکرات مختلف پیوند به وجود آورد و با وجود تفاوت های موجود در فرهنگ و مذهب ایران و اوکراین، اما مردم اوکراین این فیلم را دیده اند و آن را دوست داشته اند.

امیدوارم که همین پیوندهای فرهنگی بتواند به بیشتر شدن صلح در میان ملت ها و کشورهای مختلف کمک نماید.

باشگاه فیلم سوره در سال‌های فعالیت خود توانسته بیش از ۱۳۰ حضور موفق در جشنواره های داخلی و خارجی را تجربه کند و جوایز متعددی را از آن خود کند.