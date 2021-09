دورخیز نویسندگان زن برای تصاحب «جایزه رمان اول»

به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی لیترری هاب، مرکز ادبیات داستانی ۷ نامزد نهایی پانزدهمین جایزه سالانه خود برای بهترین رمان اول را اعلام کرد و پریانکا چامپانری با رمان شهر مرگ خوب (The City of Good Death)، لیندا رویی فنگ با شنای بازگشت تا رودخانه قزل آلا (Swimming Back to the Trout River)، آنوره فانون جفرز با شعرهای عاشقانه دبلیو. ای.بی دوبووا (The Love Songs of W.E.B Du Bois)، ویولت کوپراسمیت با رمان خانه‌ات را اطراف بدنم بساز (Build Your House Around My Body)، پاتریشیا لاکوود با کسی در این مورد حرف نمی‌زند (No One is Talking About This)، جکی پولزین با رمان جوجه‌ها (Brood) و کریستین والدز کواد با پنج زخم (The Five Wounds) به رقابت برای این جایزه راه یافتند.

این ۷ نامزد از بین ۲۷ رمان که از اول ژانویه تا ۲۱ دسامبر (۱۲ دی ۹۹- ۳۰ آذر ۱۴۰۰) در آمریکا منتشر شدند، انتخاب شده‌اند. در این میان رمان کسی در این مورد حرف نمی‌زند نوشته لاکوود تاکنون مورد توجه گسترده دنیای ادبیات قرار گرفته و به فهرست نامزدهای نهایی جایزه بوکر و جایزه ادبیات داستانی زنان نیز راه یافته است.

جایزه بهترین رمان اول از سال ۲۰۰۶ برای تجلیل از بهترین رمان اول سال راه اندازی شد. به برنده این جایزه ۱۵ هزار دلار و به دیگر نویسندگانی که به فهرست نامزدهای نهایی راه یابند، نفری یک هزار دلار اعطا می‌شود.

برنده جایزه بهترین رمان اول ۲۰۲۱ مرکز ادبیات داستانی سه شنبه ۷ دسامبر (۱۶ آذر ۱۴۰۰) همزمان با جشن دویستمین سالگرد افتتاح این مرکز معرفی خواهد شد.