به گزارش روز چهارشنبه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا از ساینس، این برچسب متشکل از میکروسوزن‌هایی است که با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی ایجاد شده‌اند. این برچسب مستقیما روی پوست قرار می‌گیرد که میزان قابل توجهی از سلول‌های ایمنی را در خود جای داده است و به همین علت واکنش ایمنی حاصل از به‌کارگیری این برچسب ۱۰ برابر بیش‌تر از واکسن‌های تزریق شده به عضلات بازو است. همچنین واکنش خاص سلول‌های T و پادتن اختصاصی آنتی ژن نسبت به این برچسب ۵۰ برابر بیش از واکسن‌هایی است که زیر پوست تزریق می‌شوند.

به گفته محققان این تشدید قابل توجه واکنش ایمنی امکان کاهش دوز موردنیاز برای واکسیناسیون هرشخص را فراهم می‌کند.

پاندمی کووید ۱۹ اهمیت واکسیناسیون به موقع را بیش از پیش آشکار کرد. اما در حال حاضر واکسیناسیون مستلزم مراجعه به مراکز درمانی و تزریق آن با استفاده از سرنگ توسط متخصصین است. این فرایند به ظاهر ساده در جریان واکسیناسیون عمومی موجب اختلالات و مشکلات متعددی می‌شود. اما استفاده از برچسب حاوی واکسن امکان انجام واکسیناسیون توسط شهروندان را به سادگی و به سرعت فراهم می‌کند و می‌تواند موجب افزایش تعداد شهروندانی شود که تمایل به دریافت واکسن دارند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.