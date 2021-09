به گزارش روز یکشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه نشنال، موزه آکادمی علوم و هنرهای سینما (اسکار) ۹ سال پس از اعلام پروژه، چهار سال پس از اولین ضرب‌الاجل اعلام شده و با گذشت پنج ماه از آخرین تاریخ برنامه‌ریزی شده برای افتتاح، سرانجام از روز ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) درهای خود را به روی عموم باز می‌کند.

تام هنکس ستاره هالیوودی که از اعضای هیات امنای موزه اسکار است، سه‌شنبه گذشته در پیش‌نمایش رسانه‌ای این موزه و نمایشگاه‌هایش گفت: از این که سرانجام می‌توانم ورود شما را به موزه آکادمی علوم و هنرهای سینما خوش آمد بگویم، به شدت احساساتی شده ‌ام.

وی افزود: همه می‌دانیم که فیلم‌هایی در سراسر جهان ساخته می‌شوند و این فیلم‌ها فوق‌العاده هستند. بعضی شهرها موزه‌های سینمایی دارند اما با تمام احترامی که برای این موزه‌ها قائلم، موزه آکادمی علوم و هنرهای سینما معبد پانتئون آنها خواهد بود.

هنکس در ادامه از موزه اسکار به عنوان بزرگترین مشعل جادویی جهان یاد کرد که ما را تنها به واسطه گرد هم آمدن با چند غریبه، قدم زدن در اتاقی تاریک و به اشتراک‌گذاری این تجربه به جاهای شگفت‌انگیزی می‌برد.

اولین چیزی که به محض ورود به موزه اسکار توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب خواهد کرد، بروس است، کوسه‌ای ۵۴۸ کیلوگرمی و ۷.۶ متری از فیلم آرواره‌ها که ۴۶ سال پیش ساخته شد. بروس از نوامبر گذشته (آبان- آذر ۹۹) به خیال این که موزه اسکار در ماه آوریل (فروردین- اردیبهشت ۱۴۰۰) افتتاح خواهد شد، بر فراز پله برقی اصلی موزه آویخته شد.

در نمایشگاه ویژه مراسم افتتاحیه موزه اسکار از آثار هایائو میازاکی، انیماتور افسانه‌ای ژاپنی، تجلیل خواهد شد و دیگر نمایشگاه‌ها به بررسی آثار کارگردانانی چون اسپایک لی و پدرو المودوار می‌پردازند.

برخی گالری‌های این موزه روی جوایز اسکار تمرکز دارند و تندیس‌ها و سخنرانی برندگان را در طول دهه‌های گذشته با پروژکتور روی دیوارهای گالری به نمایش می‌گذارند. در این موزه لباس‌های مخصوص فیلم‌هایی چون جادوگر شهر از (The Wizard of Oz) و جادوگر (The Wiz) از جمله کفش‌های یاقوتی جودی گارلند نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. موزه اسکار همچنین به مناقشات مختلف از جمله نبود تنوع نژادی در تاریخ سینما و جنبش می‌تو که موارد آزار جنسی را افشا کرد هم می‌پردازد.

خبر راه‌اندازی و افتتاح موزه اسکار اولین بار در سال ۲۰۱۲ اعلام شد. قرار بود این موزه در سال ۲۰۱۷ پذیرای بازدیدکنندگان باشد اما ابتدا با چند تاخیر متداول برای پروژه‌ای در این ابعاد روبه‌رو شد و بعد به دلیل شیوع کرونا عملا از افتتاح بازماند.

موزه اسکار که توسط رنزو پیانو معمار برجسته ایتالیایی طراحی شده، یک فضای ۲۸ هزار متر مربعی دارد که از دو ساختمان در مجاورت موزه هنر لس‌آنجلس کانتی تشکیل شده است، یکی جدید و دیگری قدیمی. ساختمان قدیمی با چند پل هوایی به ساختمان جدید متصل می‌شود که شامل یک سالن تئاتر یک هزار نفره در داخل گوی شیشه‌ای، فولادی و بتنی ظاهرا معلق است.

بیل کرامر مدیر موزه اسکار در آستانه افتتاح این موزه گفت: می‌خواهیم همه داستان‌های بین‌المللی و متنوع فیلمسازی را در گالری‌هایمان به نمایش بگذاریم.