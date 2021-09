اکبر میخک و آثارش؛ موضوع جدیدترین قسمت مستند «از تهران تا رم»

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از سفارت ایتالیا، مجموعه ویدئویی هفت‌قسمتی تک‌نگاری از تهران تا رم؛ سفری از دریچه هنر From Tehran to Rome. A Journey through Art برای تاکید بر پیوندهای فرهنگی و هنری دو ملت ایران و ایتالیا و در مورد هفت هنرمند ایرانی و ایتالیایی که در هر دو کشور کار و تحصیل کرده‌اند، با حمایت سفارت ایتالیا در ایران ساخته شده و تاکنون چهار قسمت از آن در مورد بیژن بصیری (متولد ۱۳۳۳)، محسن وزیری‌ مقدم (۱۳۰۳ تا ۱۳۹۷)، خسرو خورشیدی (۱۳۱۱) و بهمن محصص (۱۳۰۹ تا ۱۳۸۹) به نمایش درآمده است.

مستند اکبر میخک؛ از رئالیسم تا ابستراکسیون، پنجمین قسمت این مجموعه است که شامگاه پنجشنبه (اول مهر) با حضور این هنرمند و جمعی از هنرمندان نقاش و صاحبان گالری در محل اقامت سفیر ایتالیا در ایران رونمایی شد. همزمان نمایشگاهی محدود از آثار او نیز به نمایش درآمد.

این مستند به زندگی و هنر اکبر میخک به عنوان هنرمندی چندبعدی می‌پردازد که ۲۴ سال در ایتالیا زندگی و در آکادمی هنرهای زیبای رم تحصیل و همزمان سفری را از هنر رئالیسم (سبک نقاشی واقع‌گرایی) تا آبستره (انتزاعی) طی کرده است. وی در زمینه‌های مختلف هنری غیر از نقاشی از جمله طراحی هنری و صنعتی نیز آموزش دیده و فعالیت کرده است.

میخک در این مراسم توضیحاتی در مورد روند کاری خود و آثاری که از او به نمایش گذاشته شده بود همچنین تجریبات هنری اش در ایتالیا ارائه داد. وی در رم نیز نگارخانه‌ و مرکز فرهنگی دایر کرده است ولی از سال ۱۹۹۶ به ایران و شهر زادگاهش اصفهان برگشت.

آثار به نمایش گذاشته شده از وی از مجموعه‌هایی به نام ووگ شامل ۲۰ کارت پستال گردآمده روی یک صفحه است که سفر وی را از رم به اصفهان و برعکس تصویر می‌کند، دومین مجموعه روح زنده شامل شش عکس گرفته شده از انعکاس شهر ونیز روی آب است. سومین و آخرین مجموعه نیز به نام بازی با حروف الفبا شامل چهار اثر نقاشی‌خط در سبک آبستره است که بازنمایشی و ترکیب نشانه‌های حروف الفبا را در زبان فارسی و لاتین در معرض نمایش قرار می‌دهد.

این مجموعه توسط سفارت ایتالیا و با همکاری یاسمین زندیه و احسان رونق تولید شده است و پیر پائولو پتی Pier Paulo Patti، و وینچنسو بیانگینی Vincenzo Bianchini دیگر هنرمندانی هستند که این مجموعه نگاهی به آثار و زندگی هنری آنها دارد.

همه قسمت‌های این مجموعه در حساب‌های کاربری سفارت ایتالیا در ایران در شبکه های اجتماعی توییتر، یوتیوب و اینستاگرام در دسترس است.