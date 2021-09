استقبال فراتر از انتظار از دنباله «باشگاه قتل پنجشنبه»

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین، رمان مردی که دوبار مرد (The Man Who Died Twice) نوشته ریچارد آزمان (Richard Osman) که دنباله رمان پرفروش باشگاه قتل پنجشنبه است، با سرعتی باورنکردنی فروش رفت.

این رمان که در تاریخ ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) منتشر شده، دنباله داستان کارآگاه‌های مسن باشگاه قتل پنجشنبه یعنی الیزابت، جویس، ابراهیم و رون را روایت می‌کند. به نقل از داده‌های منتشر شده توسط موسسه تحقیقاتی نیلسن بوک اسکن، این کتاب هفته گذشته در سه روز اول انتشار ۱۱۴ هزار و ۲۰۲ نسخه فروش کرد که آن را به یکی از سریع‌ترین کتابهای فروش رفته از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون تبدیل می‌کند، یعنی از زمانی که نیلسن بوک اسکن برای اولین بار کار نظارت و ثبت میزان فروش کتابها را آغاز کرد.

از آن زمان تاکنون تنها چهار رمان بزرگسال جلد سخت در اولین هفته حضور خود روی پیشخان کتابفروشی‌ها بیشتر از کتاب جدید آزمان فروش کردند: کتاب‌های نماد گمشده و دوزخ نوشته دن براون به ترتیب با ۵۵۰ هزار و ۹۴۶ جلد و ۲۲۸ هزار و ۹۶۱ جلد فروش، خلا موقت نوشته جی. کی. رولینگ با ۱۲۴ هزار و ۶۰۳ جلد و رمان برو و دیده‌بانی بگمار اثر هارپر لی با ۱۶۸ هزار و ۴۵۵ نسخه فروش.

در هفته‌ای که گذشت رمان جدید سالی رونی نویسنده معروف ایرلندی با عنوان دنیای زیبا، کجایی با فروش ۴۶ هزار و۶۵ نسخه بر صدر جدول پرفروش‌ترین کتابهای انگلیس تکیه زد. این کتاب، این هفته، با ۱۹ هزار و ۷۸۲ جلد فروش، در این فهرست چهارم شد.

جوآنا پرایر (Joanna Prior)، مدیرعامل نشر پنگوئن جنرال درباره استقبال از رمان مردی که دوبار مرد گفت: دیدن این که این همه آدم عاشق رمان باشگاه قتل پنجشنبه ریچارد آزمان شدند تا جایی که نمی‌توانستند برای خواندن قسمت بعدی صبر کنند، فوق‌العاده است. واکنش مخاطبان در سراسر جهان به این کاراکترها و جنایاتی که حل می‌کنند، چشمگیر بوده است و همکاری با خرده‌فروش‌ها برای تبدیل هفته اول انتشار به لحظه‌ای بزرگ برای همگی، لذتبخش.

در رمان مردی که دوبار مرد، الیزابت نامه‌ای از یک دوست قدیمی دریافت می‌کند. دوستی که اشتباهی بزرگ مرتکب شده و حالا به کمک او نیاز دارد. داستان این مرد شامل الماس‌های به سرقت رفته، یک گانگستر خطرناک و تهدیدی جدی برای زندگیش است. وقتی رفته رفته اجساد روی هم تلنبار می‌شوند، الیزابت جویس، ابراهیم و رون را در مسیر شکار یک قاتل بی رحم با خود همراه می‌کند و اگر در این راه بتوانند الماس‌ها را هم پیدا کنند که چه بهتر. هم فال است و هم تماشا!

اما شخصیت‌های داستان این بار با دشمنی طرف هستند که از کشتن این چهار کارآگاه سن و سال دار ابایی ندارد. آیا اعضای باشگاه قتل پنجشنبه این بار می‌توانند قبل از این که قاتل آنها را پیدا کند، رد او (و الماس‌ها) را بگیرند؟

رمان باشگاه قتل پنجشنبه تاکنون توسط چند ناشر به فارسی ترجمه و روانه بازار شده است.