«امی ۲۰۲۱»؛ «تاج» و «تد لاسو» جوایز اصلی را درو کردند

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی بی‌بی‌سی انگلیسی، هفتادوسومین دوره اهدای جوایز تلویزیونی امی که هر ساله به برترین تولیدات تلویزیونی در شاخه‌های مختلف اهدا می‌شود و برای اهالی تلویزیون حکم اسکار سینما و گرمی موسیقی را دارد، روز گذشته (یکشنبه، ۲۸ شهریور) در لس‌آنجلس برگزار شد.

سریال درام تاج و سریال کمدی تد لاسو برزندگان بزرگ این دوره از جوایز امی بودند؛ تاج علاوه بر جایزه بهترین سریال درام، چهار جایزه در شاخه بازیگری برد و تد لاسو جایزه بهترین سریال کمدی و سه جایزه در شاخه بازیگری را از آن خود کرد.

در ادامه فهرست برندگان این دوره از جوایز امی را در شاخه‌های اصلی به همراه نامزدهایی که با آنهایی رقابت می‌کردند، مشاهده می‌کنید:

نامزدهای بهترین سریال درام

پسران / The Boys (آمازون پرایم ویدئو)

بریجرتون / Bridgerton (نتفلیکس)

تاج / The Crown (نتفلیکس) (برنده)

سرگذشت ندیمه / The Handmaid’s Tale (هولو)

لاوکرفت کانتری / Lovecraft Country (اچ.بی.او)

ماندالورین / The Mandalorian (دیزنی پلاس)

ژست / Pose (اف‌.ایکس)

این ما هستیم / This Is Us (ان.بی.سی)

نامزدهای بهترین سریال کمدی

سیاه و سفید / Black-ish (ای.بی.سی)

کبرا کای / Cobra Kai (نتفلیکس)

امیلی در پاریس / Emily in Paris (نتفلیکس)

هکس / Hacks (اچ.بی.او مکس)

مهماندار هواپیما / The Flight Attendant (اچ.بی.او مکس)

روش کامینسکی / The Kominsky Method (نتفلیکس)

پن‌۱۵ /· Pen۱۵ (هولو)

تد لاسو / Ted Lasso (اپل تی وی پلاس) (برنده)

نامزدهای بهترین سریال محدود

ممکن است نابودت کنم / I May Destroy You (اچ.بی.او)

مر از ایست تاون / Mare of Easttown (اچ.بی.او)

گامبی وزیر / The Queen’s Gambit (نتفلیکس) (برنده)

راه‌آهن زیرزمینی / The Underground Railroad (آمازون پرایم ویدئو)

واندا ویژن / Wanda Vision (دیزنی پلاس)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک سریال درام

استرلینگ کی. براون (این ما هستیم)

جاناتان ماجورز (لاوکرفت کانتری)

جاش اُکانر (تاج) (برنده)

رگه جین پیج (بریجرتون)

بیلی پورتر (ژست)

متیو ریس (پری میسون)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن در یک سریال درام

اوزو ادوبا (تحت درمان)

اولیویا کلمن (تاج) (برنده)

اما کورین (تاج)

الیزابت ماس (سرگذشت ندیمه)

ام.جی. رودریگز (ژست)

جورنی اسمولت (لاوکرفت کانتری)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک سریال کمدی

آنتونی اندرسون (سیاه و سفید)

مایکل داگلاس (روش کامینسکی)

ویلیام اچ. میسی (بی‌شرم)

جیسون سودایکیس (تد لاسو) (برنده)

کنان تامپسون (کنان)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن در یک سریال کمدی

آیدی براینت (شریل)

کیلی کوئوکو (مهماندار هواپیما)

الیسون جنی (مامان)

تریسی الیس راس (سیاه و سفید)

جین اسمارت (هکس) (برنده)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک سریال محدود یا فیلم تلویزیونی

پُل بتانی (واندا ویژن)

هیو گرنت (فروپاشی)

ایوان مک گرگور (هالستون) (برنده)

لین مانوئل میراندا (همیلتون)

لزلی اودوم جونیور (همیلتون)

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن در یک سریال محدود یا فیلم تلویزیونی

میشلا کوئل (ممکن است نابودت کنم)

سینتیا اریوو (فصل سوم سریال نابغه)

الیزابت اولسن (واندا ویژن)

آنیا تیلور جوی (گامبی وزیر)

کیت وینسلت (مر از ایست تاون) (برنده)

بهترین بازیگر مکمل مرد در یک سریال درام

توبیاس منزیس (تاج) (برنده)

جیانکارلو اسپوزیتو (مندلورین)

او-تی فگبنل (سرگذشت ندیمه)

جان لیسگو (پری میسون)

مکس مینگلا (سرگذشت ندیمه)

کریس سالیوان (این ماه هستیم)

بردلی ویتفورد (سرگذشت ندیمه)

مایکل کنت ویلیامز (کشور لاوکرفت)

بهترین بازیگر مکمل زن در یک سریال درام

جیلین اندرسون (تاج) (برنده)

هلنا بونهام کارتر (تاج)

مدلین بروئر (سرگذشت ندیمه)

آن داود (سرگذشت ندیمه)

آنجانو الیس (کشور لاو کرفت)

امرالد فنل (تاج)

یوون استراهوفسکی (سرگذشت ندیمه)

سمیرا وایلی (سرگذشت ندیمه )

بهترین بازیگر مکمل مرد در یک سریال کمدی

برت گلدشتاین (تد لاسو) (برنده)



کارل کلمونز هاپکینز (هکس)

برندان هانت (تد لاسو)

نیک محمد (تد لاسو)

پل رایزر (روش کامینسکی)

جرمی سویفت (تد لاسو)

کینن تامپسون (پخش زنده شنبه شب)

بوئن یانگ (پخش زنده شنبه شب)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در یک سریال کمدی

هانا وادینگهام (تد لاسو) (برنده)



آیدی براینت (پخش زنده شنبه شب)

کیت مک کینن (پخش زنده شنبه شب)

رزی پرز (خدمه پرواز)

سیسیلی استرانگ (پخش زنده شنبه شب)

جونو تمپل (تد لاسو)

بهترین بازیگر مهمان زن در یک سریال درام

کلیر فوی (تاج) (برنده)



الکسیس بلدل (سرگذشت ندیمه)

مک کنا گریس (سرگذشت ندیمه)

سوفی اوکوندو (رچد)

فیلیسیا راشد (این ما هستیم)

بهترین بازیگر مهمان مرد در یک سریال درام

کورتنی بی ونس (کشور لاوکرفت) (برنده)



دان چیدل (فالکن و سرباز زمستان)

چارلز دنس (تاج)

تیموتی اولیفانت (مندلورین)

کارل ودرز (مندلورین)