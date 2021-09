به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور حجت الاسلام امیر ارزانی مشاور رئیس این ستاد گفت: سوگواره بین‌المللی اربعین فهما با عنوان کوله‌بار و با هدف اشتراک و ارائه تجارب این سفر معنوی به مناسبت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی در فضای مجازی برگزار می شود. این رویداد عظیم که تا قبل از شیوع ویروس کرونا همه ساله با حضور پرشور عاشقان حسینی برگزار می‌شد، نویدبخش ارتباطات گسترده‌ای میان مسلمانان جهان و همچنین پیروان سایر ادیان بود.

وی افزود:‌ در دو سال گذشته به دلیل محدودیت‌های کرونایی و عدم امکان برگزاری پیاده‌روی اربعین، بسیاری از فعالیت‌های نهادهای مرتبط با بزرگداشت این ایام و برنامه‌های خودجوش مردمی در بستر فضای مجازی تداوم یافت که ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد نیز از این قاعده مستثنی نبود و امسال سوگواره بین‌المللی کوله‌بار را برگزار می‌کند.

ارزانی ادامه داد: هدف ما از برگزاری این سوگواره حفظ خاطرات اربعین زائران و تاکید بر این نکته بود که امکان حضور مردم ایران در پیاده روی اربعین وجود ندارد ولی این سفره پربرکت همچنان باز است و تجربه‌های معنوی حاصل از سفر سال‌های گذشته بر سبک زندگی زائران تاثیر نهادینه ای بر جای گذاشته است.

وی افزود: این سوگواره شامل فراخوان تجربه نگاری و خاطره نویسی پیاده روی اربعین (The International Campaign Of Memory Writing about The Great Arbaeen Walk)‌ (دعوة لکتابة تجارب مشایة الأربعین وذکریاتها) است که محورهای سوگواره شامل تجربه‌نگاری و خاطره‌نویسی در قالب عکس و فایل Word است و علاقه‌مندان آثار خود را تا پنجم مهر ماه با فرمت های word یا به صورت تصویر در اینستاگرام ستاد هماهنگی کانون‌های فهما ارسال کنند.