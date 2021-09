رویدادهای کتاب از پکن تا لندن

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، این روزها کتاب ها، دنیای پر سر و صدایی را ساخته اند، از هر سو یک رویداد فرهنگی و ادبی در گوشه ای از جهان رخ می‌دهد که برای مخاطبان جذاب و خواندنی و حتی گاهی دیدنی است اما ممکن است لا به لای در انبوه خبری عصر رسانه، به چشم نیاید، ما این خبرها را برای شما جمع کرده ایم که کمی بیشتر از دنیای کتاب با خبر باشید.

رونمایی از سامانه مینا، راهی تازه برای آموزش به غیرفارسی زبانان

مراسم رونمایی از سامانه آموزش وب محور زبان فارسی مینا، (دوشنبه، ۲۲ شهریورماه) به صورت برخط برگزار شد؛ در این مراسم که با حضور رئیس سازمان صدا و سیما، رؤسای مراکز آموزش زبان و رایزنی‌ها، رئیس و معاونان بنیاد سعدی برگزار گشت، ویژگی‌های نرم افزار آموزش وب محور زبان فارسی مینا تشریح شد.

سامانه آموزش مجازی مینا، با هدف ارائه محتوای آموزشی ساختارمند و منطبق با استاندارد آموزشی بنیاد سعدی برای علاقمندان به زبان فارسی در سراسر دنیا طراحی شده‌است. افرادی که امکان شرکت در کلاس‌های حضوری زبان فارسی را ندارند، می‌توانند مطابق با زمان و شرایط خود دوره‌های این سامانه را به‌صورت خودآموز بگذرانند و پیشرفت خود را در تسلط بر دانش و مهارت‌های زبان فارسی بسنجند.

نمایشگاه کتاب پکن، برگزار شد

بیست‌وهشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن از بیست‌وسوم شهریورماه ۱۴۰۰ (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱) کار خود را به صورت ترکیبی (فیزیکی و آنلاین) آغاز کرد و تا بیست‌وهفتم شهریورماه ۱۴۰۰ (۱۸ سپتامبر ۱۴۰۰) به فعالیت خود ادامه داد.

در بیست‌وهشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن از تکنولوژی‌های جدید و هوش مصنوعی برای تجربه نمایشگاهی ترکیبی مناسب استفاده شده است. امسال برای اولین سال در محل برگزاری نمایشگاه به منظور افزایش ارتباط ناشران و غرفه‌داران شرکت کننده در نمایشگاه، مکانی را جهت برقراری ارتباطات آنلاین با سایر غرفه‌دارانی که علاوه بر غرفه فیزیکی دارای غرفه مجازی نیز هستند، فراهم آمده بود.

در این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن به دلیل محدودیت‌های سخت ورود به کشور چین از جمله گذراندن قرنطینه ۱۴ روزه پس از ورود به منظور پیشگیری از بیماری همه‌گیر کرونا، بسیاری از ناشران بین‌المللی از کشورهای مختلف در این نمایشگاه ثبت نام نکرده و حضور نداشتند.

خانه کتاب و ادبیات ایران با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از صنعت نشر کشورمان موفق شد در هر دو بخش فیزیکی و آنلاین این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن شرکت کرده و به معرفی صنعت نشر کشورمان بپردازد.

تمبری به یاد قیصر امین‌پور

آیین رونمایی از تمبر میراث دار و پیشگام شعر انقلاب زنده یاد دکتر قیصر امین‌پور (سه شنبه ۲۴ شهریور) در آرامگاه این شاعر پرآوازه ایرانی در زادگاهش گتوند برگزار شد.

قیصر امین‌پور شاعر و استاد فقید دانشگاه از موسسان حوزه هنری و دفتر شعر جوان و در دوره‌ای دبیر شعر هفته‌نامه سروش و سردبیر ماهنامه‌ ادبی - هنری سروش بود. این شاعر متولد دوم اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ گتوند پس از مصدوم شدن در حادثه رانندگی در سال ۱۳۷۸ بامداد سه‌شنبه هشتم آبان ۱۳۸۶ در بیمارستان دی تهران درگذشت و در زادگاهش گتوند خوزستان به خاک سپرده شد. قیصر امین‌پور در سال ۱۳۶۷ از موسسه گسترش هنر جایزه ویژه نیمایوشیج موسوم به مرغ آمین بلورین را دریافت کرد، وی همچنین در سال ۱۳۷۸ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از شاعران برتر دفاع مقدس در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ برگزیده شد.

معرفی نامزدهای بوکر ۲۰۲۱

نامزدهای نهایی جایزه بوکر ۲۰۲۱ در حالی اعلام شد که کازوئو ایشی‌گورو، نویسنده معروف ژاپنی و برنده جایزه نوبل ۲۰۱۷، از راهیابی به این فهرست جا ماند.

مسیری به سمت شمال (A Passage North) نوشته آنوک آرودپراگسام، عهد (The Promise) نوشته دیمون گالگوت، هیچ‌کس در این باره حرف نمی‌زد (No One is Talking About This) نوشته پاتریشیا لاکوود، مردان خوش شانس (, The Fortune Men) نوشته نظیفه محمد، حیرت (Bewilderment) نوشته ریچارد پاورز و دایره بزرگ (Great Circle) نوشته مگی شیپ استد فینالیست‌هایی هستند که امسال برای رسیدن به این جایزه ادبی با هم رقابت می‌کنند.

۱۳ نامزد اولیه جایزه امسال از بین ۱۵۸ رمان منتشرشده از ۱ اکتبر ۲۰۲۰ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ (حدودا ۹ مهر ۱۳۹۹ تا ۸ مهر ۱۴۰۰) انتخاب شده بودند و رمان کلارا و خورشید نوشته کازوئو ایشی‌گورو یکی از این رمان‌ها بود که شانس بالایی برای برد آن پیش‌بینی می‌شد؛ اما از راهیابی به فهرست نامزدهای نهایی جا ماند، همچنین اگرچه این جایزه به بهترین رمان انگلیسی منتشر شده در انگلیس و ایرلند اهدا می‌شود، فهرست نامزدهای نهایی امسال تنها یک نویسنده اهل انگلیس بود: نظیفه محمد که آن هم تبار سومالیایی دارد.

برنده نهایی این جایزه ۵۰ هزار پوندی، ۲ نوامبر ۲۰۲۱ (۱۱ آبان ۱۴۰۰) اعلام خواهد شد.

جایزه ادبی بوکر پیش از این به نام بوکر مک کانل طی سال های ۱۹۶۹ تا ۲۰۰۱ و طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ به نام جایزه من بوکر شناخته می شد. این جایزه هر سال به بهترین رمان اصلی نوشته شده به زبان انگلیسی و چاپ شده در انگلیس اهدا می شود.

داوران جایزه «مهرگان ادب» و «مهرگان علم» معرفی شدند

دبیرخانه جایزه مهرگان در اولین گزارش خود اسامی داوران، تعداد آثار و پیشرفت کار داوری را در دو بخش «مهرگان ادب» و «مهرگان علم» اعلام کرد. داوری آثار در بخش مهرگان ادب در دو مرحله و با مشارکت ۱۲ داور و در بخش مهرگان علم با مشارکت ۷ داور انجام خواهد شد.

داوری جایزه مهرگان ادب را در مرحلۀ اول قباد آذرآئین، مانی پارسا، سودابه سلگی، آرزو چربدست و کرم‌رضا تاجمهر بر عهده دارند و داوری در مرحله دوم توسط جواد اسحاقیان، هلن اولیایی‌نیا، حسین آتش‌پرور، لیلا صادقی، سیاوش گلشیری، جواد پویان و ابوالفضل حسینی انجام می‌شود.

داوری جایزه مهرگان علم را نیز هوشنگ ضیایی، عبدالحسین وهاب‌زاده، محمد درویش، زهرا قلیچی‌پور، محمدرضا داهی، بهرام معلمی و مژگان جمشیدی بر عهده دارند.

بر اساس گزارش دبیرخانه جایزه مهرگان، یک هزار و ۵۲۷ عنوان رمان و مجموعه داستان چاپ اول سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به دبیرخانه رسیده و ۱۶۵ عنوان کتاب علمی- زیست محیطی چاپ اول سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای داوری به این جایزه معرفی شده اند.

در جایزه مهرگان علم کارنامه و عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تعداد ۷۷ تشکل مردم‌نهاد زیست‌محیطی نیز از سوی داوران ارزیابی می شود. حضور و مشارکت این تعداد تشکل مردم‌نهاد نشان‌دهنده افزایش بیست و پنج درصدی تعداد تشکل‌های مستقل در این دوره از جایزه مهرگان علم است.

گردآوری آثار و داوری کتاب‌های این دوره جایزه مهرگان ادب و مهرگان علم از پاییز سال ۱۳۹۹ آغاز شده و همچنان ادامه دارد؛ در این دوره در ۹ بخش مختلف به برگزیدگان تندیس مهرگان، جایزه نقدی و لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

انتصاب معاون فرهنگی وزیر ارشاد؛ چهره ای فعال در حوزه کتاب و نشر

محمدمهدی اسماعیلی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (عصر یکشنبه ۲۸ شهریور) در حکمی یاسر احمدوند را به عنوان معاون امور فرهنگی این وزارتخانه منصوب کرد.

یاسر احمدوند دارای مدرک دکترای عرفان و تصوف اسلامی از دانشگاه ادیان و مذاهب قم است. از جمله سوابق وی در عرصه نشر می توان به مدیریت انتشارات موسسه همشهری، معاونت اجرایی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، مدیرعامل شرکت پخش محصولات فرهنگی ترنج، مدیرعامل فروشگاه‌های ترنجستان، مدیریت مرکز آموزش‌های کاربردی نشر، مدیریت روابط عمومی بنیاد دایرةالمعارف و عضویت در هیات مدیره مجتمع چاپ واژه‌پرداز اندیشه اشاره کرد.

دبیر جشنواره کتاب کودکان دفتر تبلیغات اسلامی، سردبیری هفته‌نامه صداوسیما و فصلنامه دیدار، سردبیری هفته‌نامه همشهری محله، سردبیری ماهنامه مهر و ماه، مدیر مسئولی نشریه شیرازه کتاب و سردبیری سایت کانون اندیشه جوان از دیگر سوابق فرهنگی احمدوند است.

روز شعر و ادب فارسی

یکی از مهم ترین رویدادهای ادبی هفته ای که گذشت، روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت شهریار بود که در سراسر کشور برنامه های متنوعی در این موضوع برگزار شد.

همایش ملی روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمدحسین شهریار، با پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی کار خود را آغاز کرد، غلامعلی حداد عادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، آیت‌الله آل‌هاشم نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر و مسئولان فرهنگی از جمله حاضران این مراسم بودند.

در تهران، ششمین همایش ملی گرامیداشت استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار شامگاه شنبه ۲۷ شهریورماه در سالن همایش های بنیاد فرهنگی مقبره الشعرا استاد شهریار برگزار شد. رونمایی از سه کتاب با عنوان بررسی و سطح ساختار و اشعار استاد شهریار، بررسی غریبانه های شعر شهریار و تاثیر آیات و احادیث بر اشعار استاد شهریار از برنامه های این همایش بود.

مراسم بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی (۲۷ شهریور) و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار، به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در فضای مجازی برگزار شد. در این نشست محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاد دانشگاه تهران، حسن بلخاری قهی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و استاد دانشگاه تهران، حسن انوری چهره ماندگار و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، علی اصغر شعردوست نویسنده، ادیب و سفیر سابق ایران در تاجیکستان، مسرت واجد استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اسلامی بهاولپور پاکستان و سید علی اصغر میرباقری فرد استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان به ایراد سخن پرداختند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشستی صمیمی با عنوان خلوت انس، به صحبت‌های شاعران و ادیبان گوش فرا داد. این نشست که به میزبانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران در تالار وحدت برگزار شد، به گفته وزیر ارشاد، نشست آشنایی دولت رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی با شاعران بود.

در این نشست علاوه بر مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد چون احمد شالویی، رییس حوزه وزارتی و دبیر پیشین شورای پاسداشت زبان فارسی، ایوب دهقانکار، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، شاعرانی چون علی موسوی گرمارودی، علی انسانی، مرتضی امیری اسفندقه، ناصر فیض، رضا برقعی، جواد محقق، افشین علا، امید مهدی نژاد، فهیمه مستشار نظامی و... حضور داشتند.