چند خبر کوتاه از اردکان

شرکت صنعتی و معدنی چادرملو اردکان انتقال دهنده آب از خلیج فارس به یزد به مسافت یک هزار کیلومتر برای ایجاد نشاط مخصوص کارکنان خود مبادرت به برگزاری یک دوره مسابقه رالی اتومبیل رانی کرد و بر اساس درخواست از فدراسیون ورزش کارگری انجمن موتور سواری و اتومبیل‌رانی کارگران کشور پس از طراحی مسیر و تهیه نقشه های لازم با حضور ۱۵۰ خودرو نیروهای این شرکت به نفرهای اول تا دهم از سوی شرکت یادشده جوایزی اهدا شد.

این مسابقه با حضور ۱۵۰دستگاه خودرو و حدود ۵۰۰ نفر برگزار شد.

بسیج سازندگی اردکان به همت یکی از خیران منطقه یک باب کارگاه قالی بافی در این شهر راه اندازی کرد که این کارگاه شامل چهار دستگاه دار قالی سه و نیم در پنج ونیم متراست و برای ۲۰ نفر از بانوان نیازمند فرصت شغلی ایجاد کرد.

به گفته سرهنگ اسدالله امامی فرمانده بسیج مقاومت اردکان ،بسیج سازندگی شهرستان با کمک تعاونی‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه، حمایت از کارگاه‌ها و مشاغل خانگی را در دستور کارش قرار داد.

وی ابراز امیدواری کرد که بسیج بتواند کارگاه‌های اشتغال زایی بیشتری را راه اندازی کند و هدف رفع مشکل اشتغال در محله ها و جذب بانوان خانه دار برای تولید و درآمدزایی است.

به گفته جمعی از بانوان شاغل در این کارگاه علاوه بر رونق چرخ اقتصادی خانواده ها، قالی بافی به عنوان سنت قدیمی این شهرستان حفظ می‌شود.

فرماندار اردکان به اتفاق بخشدار، شهردار و مدیر اداره میراث فرهنگی از پروژه مرمت کاروانسرای ابوالقاسم رشتی عقدا بازدید و در جریان پیشرفت کار قرار گرفت.

مصطفی پوردهقان در خصوص پیگیری روند مرمت چهار کاروانسرای نامزد ثبت جهانی در شهرستان از کارکنان اداره میراث فرهنگی شهرستان هم به خصوص تیم امانی کرد.

کارهای مرمت بنا شامل جمع آوری کف فرش های فرسوده، تسطیح و ساماندهی محیط کاروانسرا ، اجرای کف فرش با آجر سنتی ۲۰×۲۰ و بندکشی آن، شفته ریزی محوطه داخلی و بیرونی کاروانسرا، اجرای دیوارچینی ۲۰ سانتی با آجر فشاری و اجرای ازاره با آجر سنتی ۱۰×۲۰.

کاروانسرای یادشده نهم فروردین ماه ۱۳۷۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

فاطمه کارگر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه اردکان،حذف داروهای پرمصرف کووید-۱۹ با استفاده از روش تخریب نوری و با استفاده از خاصیت فتوکاتالیستی اکسید تیتانیوم و اکسید بتا بیسموت را در پایان نامه خود بررسی کرد.

با توجه به اینکه تجمع داروها در محیط زیست خصوصاً در بدنه آبی می‌تواند باعث بروز مشکل هایی از جمله مقاومت بدن انسان به داروها و جهش انواع میکروب‌ها شود، لذا بررسی حذف داروهای پرمصرف کووید-۱۹

مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر اکرم بمانی خرانق، عضو هیأت علمی این واحد دانشگاهی و استاد راهنمای این پایان‌نامه با عنوان « بررسی خاصیت تخریب نوری داروهای پر مصرف برای درمان کووید-۱۹ از جمله هیدروکسی کلرکین سولفات با استفاده از نانوکامپوزیت TiO۲-β-Bi۲O۳" گفت: استفاده از مواد فتوکاتالیستی با توجه به پایداری بالا و سازگاری زیاد با محیط زیست، مقرون به صرفه است.

وی افزود: لذا این پژوهش با هدف بررسی خاصیت فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت TiO۲-β-Bi۲O۳ توسط نور خورشید و لامپ UV، درون راکتور ناپیوسته انجام شد.

به گفته بمانی خرانق، با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان بیان کرد که نانوکامپوزیت مورد نظر با توجه به راندمان بالای تخریب و پایداری قابل توجهی که در استفاده مجدد دارد، می‌تواند به عنوان روشی قابل اعتماد و مؤثر در حذف آلاینده های دارویی از منابع آبی به حساب آید.

نتایج حاصل از این پژوهش با عنوان "Synthesis of modified beta bismuth oxide by titanium oxide and highly efficient solar photocatalytic properties on hydroxychloroquine degradation and pathways" در مجله معتبر Journal of Photochemistry & Photobiology A: Chemistry با ضریب تأثیر ۲۹۱.۴ به چاپ رسید.

همچنین از این پایان‌نامه مقاله دیگری نیز با عنوان «مروی بر فناوری‌های مختلف برای حذف آنتی‌بیوتیک‌ها از محیط‌های آبی با تأکید بر فناوری‌های جدید» در مجله پژوهش بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد پذیرش قرار گرفت.

مشاوره این پایان‌نامه را محمدحسین صیادی و نجمه احمدپور بر عهده داشتند.

شهرستان ۱۲۰ هزار نفری اردکان که مرکز آن در ۶۰ کیلومتری شمال غربی شهر یزد قرار دارد، متشکل از شهرهای عقدا، خرانق، احمدآباد و اردکان است.